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“طوني خليفة”… برنامج جديد عبر “صوت بيروت انترناشونال”

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - يناير - 2021 12:14 صباحًا
طوني خليفة

طوني خليفة

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برنامج “طوني خليفة”، هو اسم البرنامج الجديد للاعلامي طوني خليفة الذي سيبث كل خميس الساعة الثامنة والنصف مساء عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ “LBCI”، ويعالج خلاله المستجدات الأكثر تداولاً على الساحتين اللبنانية والعربية في مختلف المجالات، من سياسية، إجتماعية، صحية، رياضية، دينية، أمنية وفنية… وسيتضمن البرنامج فقرات جديدة ومنوعة.

وكان برنامج “سؤال مُحرج” انطلق عرضه كل أحد الساعة التاسعة والنصف مساءً عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ “LBCI”، حيث يستضيف شخصيات معروفة في المجالات كافة من سياسية، اقتصادية وإجتماعية.

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