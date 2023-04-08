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طوني عيسى لهؤلاء: "العبوا غيرا"

منذ 10 دقائق
الممثل طوني عيسى

الممثل طوني عيسى

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“لكلّ المُغرضين في هذا الوسط والإعلام المأجور يللي عم بيجرّب يشوّه صورتي وسمعتي بحب قلكن العبوا غيرها”، بهذه العبارة بدأ الممثل طوني عيسى تغريدته عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وأردف طوني عيسى قائلاً: “أنا أكنّ كلّ الإحترام والتقدير لكلّ الممثلين السوريين، وما نُسِب عنّي والكلام الّذي قيل لا يمت لي بِصِلة بتاتاً لا من قريب ولا من بعيد، فاقتضى التوضيح. بالنهاية هيدي ضريبة النجاح”.

وبذلك يكون الممثل طوني عيسى قد وضع حدّاً للشائعات الّتي تحاول نسب تصريحات غير دقيقة اليه للايقاع بينه وبين الممثلين السوريين.

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