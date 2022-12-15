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طيران الإمارات تمدد عقد رعاية نادي "ميلان"

منذ ساعة واحدة
طيران الإمارات

طيران الإمارات

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أعلن ميلان وطيران الإمارات في بيان مشترك (الخميس 15-12-2022) تمديد عقد رعاية حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وفاز ميلان، الذي استحوذت عليه مؤسسة رد بيرد كابيتال بارتنرز الأمريكية للاستثمار هذا العام مقابل 1.2 مليار يورو، بلقب الدوري للمرة الأولى في 11 عاما مايو أيار الماضي.

ولم يكشف الطرفان عن أي تفاصيل مالية لاتفاق الرعاية، لكن مصادر على دراية بالأمر قالت لرويترز إن النادي سيحصل بموجب العقد على 90 مليون يورو (95.6 مليون دولار) على مدار ثلاث سنوات، وهو ما يفوق ضعف القيمة السنوية للعقد السابق.

وكانت الشركة الإماراتية راعية لميلان منذ 2007 وزينت علامتها التجارية قميص الفريق الإيطالي منذ 2010.

وللشركة عقود رعاية طويلة الأمد مع عدد من أبرز أندية كرة القدم في أوروبا بينها ريال مدريد وأرسنال.

وأعلن ميلان خططا لافتتاح مكتب جديد في دبي ضمن جهوده في دفع وجوده التجاري في الشرق الأوسط حيث يقدر أن 2.5 مليون شخص يشجعونه.

    المصدر :
  • رويترز

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