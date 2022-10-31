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ظافر العابدين يشارك منة شلبي بطولة مسلسل "علاج طبيعي"

منذ 39 دقيقة
ظافر العابدين

ظافر العابدين

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انضم الفنان ظافر العابدين لمشاركة الفنانة منة شلبى فى بطولة مسلسل “علاج طبيعى ” المقرر عرضة فى رمضان 2023، من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أبو عوف.

وتقدم الفنانة منة شلبى من خلال العمل الدراما النفسية، ومن المفترض أن يعرض في رمضان 2023، بينما تواصل حاليا الشركة المنتجة الترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

الجدير بالذكر، أن الفنانة منة شلبي مرشحة حاليا للمشاركة في فيلم “الغربان”، من بطولة عمرو سعد، ويشارك فيه محمد علاء، عائشة بن أحمد وعبدالعزيز مخيون، ومن المفترض أن يبدأ تصويره قريبا.

يذكر أن منة شلبي قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل ” بطلوع الروح” ، والذي حققت من خلاله نجاح كبير وقت عرضه وشاركت فيه البطولة إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم وآخرين وكان أيضًا من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أبو عوف.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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