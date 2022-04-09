“ظالم ومعندوش ضمير”.. ريهام سعيد تفتح النار على باسم يوسف

اتهمت الإعلامية والفنانة المصرية ريهام سعيد، الإعلامي المصري باسم يوسف بتدمير حياتها، وأنه لا يفتقد للضمير.

حلّت الإعلامية والفنانة المصرية ريهام سعيد، ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج “سابع سما”، المُذاع عبر فضائية “النهار” المصرية.

وتحدثت الإعلامية ريهام سعيد عن أزماتها الأخيرة، مشيرة إلى أنها لجأت إلى أكثر من شخصية إعلامية لدعمها لكن دون جدوى.

وعن الإعلامي باسم يوسف، قالت: “ده لو فيه 15 أرض هنزله 35 ألف أرض، لأنه ظالم ومعندوش ضمير وأشياء أخرى، فهذا الشخص دمر حياتي”.

ووجهت ريهام رسالة للفنانة لقاء الخميسي، قائلة: “كنت بشوفها موديل للجمال والرقة، ولكن بعد قضية الثعلب كتبت بوست ملوش أي تلاتين لازمة”.

وأضافت: “لو إنتي يا لقاء الخميسي عملتي غلطة، هكتب بوست أقطّع فيكي؟ مفكرتيش إني بقالي سنة مبشتغلش وقبلهم مسجونة وطالعة بعمل الحلقة؟ يعني الثعلب صعب عليكي وأنا لأ؟ ولادي مصعبوش عليكي؟”.

وعن حسن شاكوش قالت: “أنزله لسابع أرض، هو قضية السنادي، وآخر ما وصلنا له إنه اتنازل عن القضية اللي رافعها عليا، وأنا لسه رافعة عليه قضية”، مضيفة: “محصلش حاجة للعداء ده، أنا طلعت في برنامج شيخ الحارة اتسألت سؤال وقلت أنا زعلانة منه لأنه كسر بخاطر أولادي ومجاش في حفل تخرجهم، وأنا معبتش في شخصيته ولا أخلاقه ولا غناه ولا أي شيء”.