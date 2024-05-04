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ظواهر فلكيّة خلال ساعات.. هل لها علاقة بالزلازل؟

منذ 37 دقيقة
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تشهد الكرة الأرضية ظواهر فلكية عدّة خلال الساعات المقبلة، تتمثل بـ3 ظواهر نادرة بدأت أولها اليوم، باقتران القمر مع كوكب زحل الملقب بـ”لؤلؤة المجموعة الشمسية”.

وكشف رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس، عبر حسابه في “فيسبوك”، أن توقيت الظواهر الفلكية سيكون مختلفًا في الوطن العربي، مؤكدًا أن اقتران الأجرام السماوية هو عبارة عن رؤية إحداهم في السماء، لكن المسافة الحقيقية بعيدة جدًا وتقدر بمئات الملايين أو من الكيلومترات.

كما أكد أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والجبال.
وشدد على أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب واقتراناتها في السماء بحدوث الزلازل على الأرض، مضيفاً أنه لو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.

اقتران القمر وكوكب زحل – فجر 4 أيار
أشار أولا إلى الاقتران بين القمر وكوكب زحل فجر اليوم، موضحًا أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة في الساعة 3:45 صباحًا بتوقيت القاهرة، قبل أن يختفي المشهد مع شروق الشمس.

اقتران القمر مع كوكب المريخ – 5 أيار
الأحد 5 أيار، تحدث ظاهرة أخرى وهي عبارة عن اقتران للقمر مع كوكب المريخ، قبل شروق شمس يوم 5 أيار، ويتم رؤيته أيضًا بالعين المجردة، وذلك عند الساعة 4:20 صباحًا بتوقيت القاهرة، ويختفي أيضًا مع شروق الشمس.

اقتران القمر مع كوكب عطارد – 6 أيار
هناك ظاهرة أخرى عبارة عن اقتران القمر مع كوكب عطارد يوم 6 أيار، إذ يعد الكوكب الأقرب إلى الشمس. وتحدث الظاهرة في تمام الساعة 5:15 صباحًا تقريبًا بتوقيت القاهرة، ويمكن رؤيتها بسهولة بالعين المجردة، وتختفي مع شروق الشمس أيضًا.

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