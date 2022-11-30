عادل امام يتصدر الترند.. والسبب فيلم "الواد وأبوه"

عاد اسم الفنان المصري عادل إمام إلى الواجهة مجدداً ليتصدر الترند خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن عودته للسينما قريباً بعد غياب 12 عاما من خلال فيلم جديد.

وتداولت وسائل إعلام محلية، خبر تحضير الزعيم منذ فترة طويلة لفيلم يعود به للسينما، يحمل اسم “الواد وأبوه”، ويجمعه بابنه الفنان محمد إمام، والعمل من إخراج نجله الآخر وهو رامي إمام.

وكان المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، أوضح في تصريحات صحافية لموقع “أهل مصر”، أن الفيلم من إنتاجه، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من التحضيرات الخاصة بالفيلم.

كما أكد في وقت سابق، أن الزعيم متحمس جدا للعودة إلى السينما، لكنه لم يبين متى سيرى الفيلم النور.

يذكر أن غياب عادل إمام لـ12 عاما، منذ آخر ظهور له في السينما بفيلمه “زهايمر” 2010، حتى عاود الظهور مرة أخرى لكن عبر شاشات الدراما التلفزيونية بمسلسل “فرقة ناجي عطا الله” 2012، لتتوالى أعماله التلفزيونية على مدى 10 أعوام ظهر خلالها في 8 مسلسلات من بطولته.

وتعد هذه المدة هي أطول فترة يغيب فيها عادل إمام عن السينما منذ انطلاقة مسيرته نهاية الستينيات، وغاب عاما واحدًا فقط عن الشاشة الفضية عام 2001، ليعود في العام التالي بفيلم “أمير الظلام” في 2002.

وهذه المرة يبدو أنه قرر العودة للسينما بعد غياب آخر عن التلفزيون استمر لمدة عامين بعد عرض آخر أعماله التلفزيونية “فالنتينو” في 2020.