بالصورة: عارضة الأزياء اللبنانية أناستازيا تتعرى على الثلوج في فاريا

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لا تزال مواقع التواصل الإجتماعي تشهد يوماً بعد يوماً ما يشبه التنافس بين عديد من الفنانات والعارضات.

هذه المنافسة التي يشهدها موقع التواصل “إنستغرام” تكاد لا تكون منحصرة بالفنانات والعارضات الغربيات إنما وصل إلى الساحة العربية.

الساحة اللبنانية تحديداًَ تشهد منافسة متحدمة بين العارضات وخصوصاً ميريام كلينك ورولا يموت إلى جانب الفنانة قمر.

وميريام كلينك التي دائماً ما كانت تسبب بضجة على مواقع الأخبار إلى جانب مواقع التواصل حتى وصلت في أحيان إلى القضاء اللبناني إلا أنها كانت دائماً ما تثبت نفسه وتفرض ما تريد.

ومع الأجواء الثلجية والعواصف المتتالية التي تضرب لبنان وبعد أن أطلت علينا نورما بأمطارها ورياحها القوية وثلوجها الكثيفة على المرتفعات.

ميريام كلينك التي إستبقت وصول العاصفة التي تحمل إسمها, فشاركت متابعيها على حسابها في إنستغرام بصورة ومقطع فيديو وهي ترتدي ملابس البحر “بكيني” باللون الزهري المفضل لديها.

ولم يمضي على نشر ميريام كلينك لمقطع الفيديو على حسابها دقائق حتى حصلت على مشاهدات عدة إلى الجانب العشرات من الإعجابات والتعليقات.

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وظهرت ميريام في مقطع الفيديو وهي تتراقص بلباس البكيني الزهري على الثلوج وهي تتساقط عليها.

نشرت إحدى عارضات الأزياء اللبنانيات، صورة لها عبر حسابها على إنستغرام وهي عارية يخفي أحدهم أجزاء من جسدها عبر قطعة ثلج، وذلك في فاريا في لبنان.

وتناولت وسائل الإعلام الإلكترونية العربية صورة الموديل اللبنانية أنستازيا ابو متري التي أثارت بعض الجدل أكثر من مرة بسبب جرأتها في الصور التي تنشرها، وقد علق الكثيرون بشكل قاس على الصورة ووجهوا الشتائم للعارضة ووطنها.

وكانت انستازيا قد شاركت في مسابقة ملكة جمال صيف لبنان 2018، العام الماضي، كما شاركت سابقًا في عدد من الكليبات مع الفنانين مجد موصللي، ليال عبود وهاني العمري.