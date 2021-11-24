عازل للحريق مصنوع من الفشار!

بينما تبحث البلدان في جميع أنحاء العالم عن طرق لتقليل بصمتها الكربونية، تعد صناعة البناء هدفاً شائعاً. تولد المباني ما يقرب من 40 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية كل عام، مع أكثر من 10 في المائة من ذلك يأتي من مواد البناء.

وفي دراسة ترجمها “صوت بيروت انترناشونال”، طور العلماء في ألمانيا طريقة لتحويل الفشار إلى مادة عازلة أقل تكلفة وأكثر استدامة وصديقة للبيئة من الخيارات الحالية.

إنّ العزل الجيد يقلل من تكاليف التدفئة، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكن 90 في المئة من مواد العزل مصنوعة من البلاستيك القائم على النفط أو الألياف المعدنية.

تلك المواد غير المتجددة تولد الكربون أثناء التصنيع ونادراً ما يتم إعادة تدويرها عندما يتم هدم المبنى، مما يزيد من التلوث.

كشف فريق بحثي في جامعة غوتنغن النقاب عن ألواح العزل المصنوعة من الفشار الحبيبي التي لا تحبس الدفء فحسب، بل توفر حماية جيدة ضد الحريق وهي أيضاً مضادة للماء.

وقال الباحث الرئيسي علي رضا خارازيبور، أستاذ علم الفطريات التقني في الجامعة، في بيان: “هذه العملية الجديدة، القائمة على صناعة البلاستيك، تمكن من إنتاج الألواح العازلة على نطاق صناعي”.

“خاصة في مجال العزل في البناء، وهذا يضمن أنّ مواد العزل الطبيعية لم تعد مجرد منتجات متخصصة.”

لاحظ خارازيبور أولاً خصائص الفشار الفريدة أثناء الذهاب إلى السينما في 2008.

حمل قطعة بين أصابعه، ولاحظ تشابهها مع البوليسترين، والمواد المستخدمة لصنع الستايروفوم.

وقال خارازيبور: “شعرت أنها مثل البوليسترين وكانت خفيفة الوزن”.

ومع ذلك، لا يحتوي الفشار على جانب سلبي من البوليسترين، والذي ثبت أنه يضر بالبيئة وهو ضار بالبشر.

لا يتحلل البوليمر الموجود في كل مكان وغالباً ما يتم تناوله من قبل الحيوانات البحرية التي تظنّ أنه غذاء.

كما تم ربطه بالسرطان وضعف الرؤية وفقدان السمع وضعف الذاكرة وتأثيرات الجهاز العصبي لدى البشر.

يحتوي الستايروفوم على الستايرين، الذي يترشح إلى الأطعمة والمشروبات التي يتم حملها في حاويات إخراج الستايروفوم. وعندما يتعرض الستايروفوم لأشعة الشمس، فإنه يولد ملوثات الهواء التي تستنزف طبقة الأوزون.

ذهب خارازيبور وفريقه من الباحثين للعمل وكشفوا النقاب في نهاية المطاف عن عبوة الفشار المحببة، “Abocorn”، في معرض LIGNA الصناعي التجاري في 2019.

عرضوها كبديل نباتي لالستايروفوم التي يمكن استخدامها في ‘ التعبئة والتغليف للأجهزة الإلكترونية، لوحات العزل الصوتية، أوراق الباب وحتى الوسائد المعززة.

والآن هم يهدفون إلى استخدامها لبناء عوازل: وقعت الجامعة اتفاقية ترخيص مع مجموعة Bachl، وهي شركة مواد البناء الألمانية، للاستخدام التجاري لعملية خارازيبور.

وقال مايكل كوبلبيك، العضو المنتدب لمجموعة Bachl، في therelease: “نحن سعداء بإطلاق مثل هذه المنتجات العازلة المبتكرة باستخدام الفشار إلى السوق مع جامعة غوتنغن”.

وأضاف كوبلبيك: “بالنسبة لنا، يعد هذا معلماً هاماً آخر في تطورنا الاستراتيجي نحو أن نصبح مورداً متكاملاً للعزل متعدد المواد”.

“إنّ العازل المصنوع من الفشار يكمل مجموعة الجودة الخاصة بنا بشكل مثالي ويعني أنه يمكننا الاستجابة بشكل أكثر دقة للمتطلبات المختلفة للسوق وعملائنا.”