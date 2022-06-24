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عاصفة تطال الموظفين داخل نتفليكس.. اليكم التفاصيل

منذ ساعتين
نتفلكس

نتفلكس

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سرّحت شركة خدمات البث المباشر عبر الإنترنت الأميركية “نتفليكس” نحو 300 موظف إضافي، في إطار جهود الشركة لخفض النفقات مع تباطؤ نمو أعداد المشتركين لدى الشركة.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن عملية التسريح تشكل كل قطاعات الشركة، في حين سيكون العدد الأكبر من المتضررين في الولايات المتحدة.

ويصل عدد الموظفين الذين تقرر تسريحهم الآن نحو ضعف العدد الذي أعلنت الشركة عن تسريحه في الشهر الماضي.

وقال متحدث باسم “نتفليكس”: “في حين نواصل الاستثمار بشدة في النشاط، أجرينا هذه التعديلات بحيث يكون نمو النفقات متوافقاً مع تباطؤ نمو الإيرادات”.

وأضاف: “نحن ممتنون جداً لكل ما قام به هؤلاء العاملون لمصلحة (نتفليكس)، وسنعمل بجد من أجل دعمهم خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة”.

يُذكر أن نتفليكس تعيد هيكلة عملياتها بعد خروج أكثر من 200 ألف مشترك خلال الربع الأول من 2022، ما أدى إلى تغيير نموذج الإيرادات المعتمد على الاشتراكات.

كما أدت هذه الصعوبات إلى تراجع سعر سهم الشركة وتدهور الروح المعنوية للعاملين فيها.

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