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عاصفة ثلجية تسببت في تغطية 7 خيول بالثلج داخل مزرعة.. فيديو

19 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 7:20 مساءً
عاصفة ثلجية تسببت في تغطية 7 خيول

عاصفة ثلجية تسببت في تغطية 7 خيول

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ضربت عاصفة ثلجية مزرعة في نورث داكوتا والتي تقع في قلب مقاطعة ستارك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتسببت في تغطية 7 خيول بالثلج، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة” نيويورك بوست”،

وقالت هولى ويلسون ان خيولها السبعة كانت مغطاة بالجليد لأكثر من يوم بينما حاصرتها الانجرافات الثلجية التي يبلغ ارتفاعها حوالي ثلاثة أقدام داخل حظيرة في مزرعتها في ساوث هارت، داكوتا الشمالية، حيث ضربت عاصفة ثلجية تاريخية في أبريل السهول الشمالية.

بينما انتهت ظروف العاصفة الثلجية أخيراً مساء الخميس، كانت خيولها ترتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه لمدة ثلاثة أيام.

تقول هولى ويلسون: لم نتخيل أبدا العاصفة ستكون بهذا السوء، كانت الخيول السبعة مغطاة بالجليد وترتجف لمدة ثلاثة أيام، حاصرتهم فيها الثلوج التي يصل ارتفاع بعضها إلى 10 أقدام، داخل حظيرتهم حيث ضربت العاصفة الثلجية التاريخية السهول الشمالية.
وأضافت:”كان الشعور بالعجز ومشاهدة شيء عملت به طوال حياتي يسقط من خلال أطراف أصابعي أمراً صعباً للغاية، وبعد أقل من 24 ساعة على ما بدا وكأنه كابوس، ذابت كل الثلوج والجليد الآن من فوق الخيول” وأكدت:”وهم يبدون رائعين، إنهم سعداء وبصحة جيدة ويأكلون”.

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