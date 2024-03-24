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عاصفة مغناطيسية شديدة خلال ساعات.. إلى أي مدى ستؤثر على الأرض!؟

منذ ساعتين
رسم توضيحي للعاصفة المغناطيسية

رسم توضيحي للعاصفة المغناطيسية

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أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي، التابع للإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، تنبيهاً بخصوص العاصفة المغناطيسية، الأحد، بعد أن سجلت الأقمار الصناعية لمراقبة الشمس توهجاً شمسياً ثم تياراً عالي السرعة للثقب الإكليلي، وفقاً لما نقلته شبكة “فوكس” الأمريكية.

وتوالت التحذيرات من أن العاصفة قد تتسبب في اضطراب المجال المغناطيسي للكرة الأرضية وأنظمة الاتصالات وانقطاع الملاحة والأقمار الاصطناعية وستكون أضواء الشفق القطبي التي لا تظهر إلا عند القطبين واضحة في سماء أوروبا وآسيا.

ويحدث الشفق القطبي عندما تتفاعل الجسيمات المشحونة من الشمس مع الغلاف الجوي للأرض؛ مما يؤدي إلى ظهور ما يعرف باسم الأضواء الشمالية والجنوبية.

فيما طمأن مركز التنبؤ بالطقس الفضائي في الولايات المتحدة أنه لن يكون هناك تأثيرات سلبية من العاصفة الشمسية على الكوكب وعلى الجمهور الاطمئنان لهذا الأمر، ولا يلزم اتخاذ أي إجراء من قبلكم، عليكم البقاء على اطلاع بشكل صحيح بتطور العاصفة فقط.

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