عاصفة مغناطيسية شديدة خلال ساعات.. إلى أي مدى ستؤثر على الأرض!؟

أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي، التابع للإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، تنبيهاً بخصوص العاصفة المغناطيسية، الأحد، بعد أن سجلت الأقمار الصناعية لمراقبة الشمس توهجاً شمسياً ثم تياراً عالي السرعة للثقب الإكليلي، وفقاً لما نقلته شبكة “فوكس” الأمريكية.

وتوالت التحذيرات من أن العاصفة قد تتسبب في اضطراب المجال المغناطيسي للكرة الأرضية وأنظمة الاتصالات وانقطاع الملاحة والأقمار الاصطناعية وستكون أضواء الشفق القطبي التي لا تظهر إلا عند القطبين واضحة في سماء أوروبا وآسيا.

ويحدث الشفق القطبي عندما تتفاعل الجسيمات المشحونة من الشمس مع الغلاف الجوي للأرض؛ مما يؤدي إلى ظهور ما يعرف باسم الأضواء الشمالية والجنوبية.

فيما طمأن مركز التنبؤ بالطقس الفضائي في الولايات المتحدة أنه لن يكون هناك تأثيرات سلبية من العاصفة الشمسية على الكوكب وعلى الجمهور الاطمئنان لهذا الأمر، ولا يلزم اتخاذ أي إجراء من قبلكم، عليكم البقاء على اطلاع بشكل صحيح بتطور العاصفة فقط.

The 23 March CME arrived at around 24/1411 UTC. Severe (G4) geomagnetic storming has been observed and is expected to continue through the remainder of the 24 March-UTC day and into the first half of 25 March. pic.twitter.com/CDXQtyv4yp

— NOAA Space Weather (@NWSSWPC) March 24, 2024