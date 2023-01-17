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عاصي الحلاني لـ "صوت بيروت إنترناشونال": أصوّر كليب جديد قريبًا

منذ 41 دقيقة
عاصي الحلاني

عاصي الحلاني

هنادي عيسى
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بعد مشاركته في حفل “تريو نايت” الذي أقيم في المملكة العربية السعودية بمناسبة رأس السنة وتحديدا ضمن فعاليات موسم الرياض مع مجموعة من النجوم العرب، يستعد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني لتصوير كليب جديد وإحياء عدد من الحفلات وأولها يوم الجمعة المقبل في إمارة أبو ظبي وآخر الشهر سيكون في كنكون بالمكسيك.

وعن حفلة الرياض قال الحلاني لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: هذا الجمع كان حلما مستحيلا وأصبح حقيقة بفضل هيئة الترفيه وشركة “روتانا”. وقد سعدت جدا بهذا الحفل وقدمت مجموعة من التريوهات والديوتاهات مع أصدقائي النجوم نجوى كرم واليسا ووليد توفيق ونوال الزغبي وصابر الرباعي ووائل كفوري وأنغام وإيهاب سلطان والسلطان جورج وسوف. هذه ليلة من العمر أتمنى أن تتكرر في الفترة المقبلة”.

وعن جديده أكد أنه يستعد لتصوير كليب جديد لأغنية لم يحدد اسمها بعد وهي من كلمات فراس الحبيب وألحان عادل العراقي. ولجهة الحفلات قال: “سأتوجه يوم الخميس الى الامارت العربية المتحدة لأحيي حفلًا كبيرًا في مدينة أبو ظبي. ونهاية الشهر الجاري أسافر إلى المكسيك لأقدم حفلة في “كنكون” وبالنسبة للألبوم فأنا أجهز به وإن شاء الله سيصدر في عيد الفطر المقبل”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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