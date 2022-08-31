الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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عاصي الحلاني مكرمًا في بيروت: تكريم غالي من بلدي

منذ 5 دقائق
عاصي الحلاني

عاصي الحلاني

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كرّمت إدارة مهرجان Beirut Golden Awards، النجم اللبناني عاصي الحلاني في احتفالية مميّزة أقيمت يوم السبت 27 آب/أغسطس الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء تكريم عاصي بدعوة رسمية من إدارة المهرجان بحضور شخصيات إجتماعية وفنية من المجتمع اللبناني.

من جانبه شكر عاصي الحلاني إدارة Beirut Golden Awardsعلى هذا التكريم والإحتفالية التي احتضنتها العاصمة بيروت إذ نشر صورًا من الحفل وعلّق قائلًا: “تكريم غالي من بلدي الغالي على قلبي لبنان ستقي دائماً مدينة لثقافة والفن والجمال”.

وقدّم عاصي الحلاني خلال الحفل أغنيته الجديدة “ضحكة حبيبي” التي لاقت تفاعلًا ملحوظًا من الحاضرين، ونشر أيضًا عبر حسابه في موقع “إنستغرام” مقطعًا مصورًا لأدائه للأغنية على المسرح.

يذكر أن أغنية “ضحكة حبيبي” هي من كلمات عبير أبو اسماعيل، وألحان سليم سلامة، وتوزيع هادي كريم، وميكس وماستر مصطفى عبد الرضى وسليم سلامة. وكليب الأغنية تولى إخراجه أحمد المنجد وحقق أكثر من 29 مليون مشاهدة بعد 3 أشهر فقط من صدوره.

وأغنية “ضحكة حبيبي” هي بين مجموعة من الأغنيات التي سيطرحها عاصي الحلاني تباعًا في الفترة المقبلة ضمن استراتيجية فنية وتسويقية وضعها بالتنسيق مع شركة “روتاتا”.

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