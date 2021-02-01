عاصي الحلاني يعايد ابنته: يا فرحتي بكل العمر

عايد الفنان اللبناني عاصي الحلاني ابنته الفنانة ماريتا الحلاني بمناسبة عيد ميلادها الـ24 عبر صفحته الخاصة على موقع تويتر.

ونشر عاصي صورة تجمعه بماريتا وابنه الفنان الوليد الحلاني وعلق كاتباً: “عقبال شي مية سنة… يا زنبقة يا سوسنة… يا فرحتي بكل العمر… جيتي لبيتي تزينة”.

يذكر أن ماريتا الحلاني نشرت بهذه المناسبة صورة لها عبر “إنستغرام” لها مع قالب حلوى في مطعم.