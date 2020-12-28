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عاصي الحلاني يعطي 5 قواعد لحياة سعيدة

منذ 46 دقيقة
عاصي الحلاني

عاصي الحلاني

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في مبادرة فريدة من نوعها، أعطى الفنان اللبناني عاصي الحلاني قول عن الحياة. ويُواصل النجم اللبناني عاصي الحلاني نشر الأقوال التي تعود بالفائدة على مُتابعيه عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في تغريدة جديدة، كشف فارس الغناء العربي عن القواعد الأساسية لحياة سعيدة، وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر: “القواعد الخمس لحياة سعيدة، ثق بنفسك، افعل الخير، سامح دائماً، كن إيجابياً، لا تؤذ أحداً“.

ويستقبل عاصي الحلاني العام الجديد بحفل غنائي في فندق “الحبتور” في بيروت، بمشاركة النجمين اللبنانيين ملحم زين ونادر الأتات.

قرر الفنان عاصي الحلاني إحياء حفل رأس السنة في لبنان متحدياً المرحلة الصعبة، إيماناً منه بالوطن وتجنباً للوقوع في اليأس، كما يستعد لإطلاق ألبومه الجديد.

ويتضمن الألبوم ثماني أغنيات بلهجات مختلفة، منها العراقية والبدوية والخليجية، ويتضمن ألواناً غنائية جديدة، إضافة إلى الديو الغنائي مع ابني الوليد بعنوان “حبيبي” والمقرر تصويره في بيروت بالتعاون مع المخرج أحمد المنجد، كما سيتضمن الألبوم أغنيات من ألحاني.

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