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عاصي الحلاني ينعى عديله: بكرت الرحيل يا حبيب القلب

منذ 4 دقائق
عاصي الحلاني

عاصي الحلاني

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بكلمات مؤثرة، نعى الفنان اللبناني عاصي الحلاني عديله ناشراً له صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعى الفنان اللبناني عاصي الحلاني عديله، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بالراحل وعلّق بالقول: “بكرت الرحيل يا حبيب القلب كنت الأخ والصديق والرفيق والعديل خسرنا وخسر لبنان قامة وقيمة كبيرة المهندس جورج اسطفان الله يرحمك”.

وتلقى الحلاني الكثير من التعليقات التي واسته، كان من بينها تعليق للفنان اللبناني زين العمر الذي قال:”الله يرحم نفسو ….. انشالله نفسو بالسما خليلك عيلتك أبو الوليد والله يعطيك الصحة ….. تعازينا الحارة”.

والموزع الموسيقي طوني سابا الذي كتب: “انشالله بتسلم انتا وعيلتك يا ابو الوليد والله يرحمه”.

يذكر أنه استطاع الفنان عاصي الحلاني بصوته الجبلي أن يصل إلى القلوب ويعبّر عن كل الحالات الإنسانية والشعورية بدقة وإحساس عميق، وسلاسة في الأداء تصل إلى الوجدان، وعندما غنى للوطن، تسلح بنفس الإحساس الذي غنى به للحب والهجر والفراق والألم.

لم يمنعه فيروس كورونا الذي ضرب العالم أجمع، من المشاركة في المحافل والمناسبات الرسمية، إذ اتجه إلى مصر لإحياء حفلات انتصارات أكتوبر، وشارك في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الاستثنائية التي تحمل رقم 29، والتي أقيمت بدار الأوبرا المصرية، ليحيي «ليلة لبنانية من العمر» تزينت بالدبكة اللبنانية.

 

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