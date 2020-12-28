عام الفراق والأحزان..أبرز الراحلين في 2020

شهد العالم خلال عام 2020 ، الكثير من الأحداث،عام اتشح بالسواد القاتم، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ، ورحيل شخصيات بارزة في مجالات مختلفة حول العالم، نستعرض أبرزها بترتيب زمني.

يناير

السلطان قابوس بن سعيد (80 عاما)، عرّاب النهضة الحديثة في سلطنة عمان حيث تولى الحكم لخمسة عقود.

كوبي براينت (41 عاما)، نجم كرة السلة الفائز خمس مرات بالدوري الأميركي للمحترفين (أن بي إيه) مع فريق لوس أنجليس ليكرز. وقد توفي في حادث تحطم مروحية.

ماري هيغنز كلارك (92 عاما)، الكاتبة الأميركية الملقبة بـ”ملكة التشويق”، لها أعمال كثيرة حققت أفضل المبيعات.

فبراير

كيرك دوغلاس (103 سنوات)، أحد آخر عمالقة هوليوود.

حسني مبارك (91 عاما): رئيس مصر لثلاثة عقود منذ 1981 حتى إطاحته عقب “ثورة 25 يناير” في 2011.

مارس

ماكس فون سيدو (90 عاما)، نجم فيلم “ذي إكزورسيست”، عُرف في أفلام مواطنه المخرج السويدي إينغمار برغمان.

ألبير أوديرزو (92 عاما): رسام القصص المصوّرة الفرنسي مبتكر شخصية أستيريكس (مع زميله رينيه غوسيني).

مانو ديبانغو (76 عاما) أسطورة الجاز الأفرو الكاميروني توفي إثر إصابته بكوفيد-19.

كريستوف بندريكي، مؤلف وقائد أوركسترا بولندي وكان شخصية طليعية في الستينيات.

أبريل

لويس سيبولفيدا (70 عاما) الكاتب التشيلي الذي توفي في منفاه الإسباني جراء مضاعفات إصابته بكوفيد-19.

عرفان خان (53 عاما)، نجم بوليوود المعروف بأدواره في أفلام بارزة بينها “سلامدوغ مليونير” و”جوراسيك وورلد”.

مايو

إيدير (70 عاما)المغني الجزائري الذي يوصف بأنه سفير الأغنية الأمازيغية.

ريتشارد واين بينيمان المعروف بـ”ليتل ريتشارد” (87 عاما)، مغني أميركي شهير من رواد الروك أند رول في خمسينات القرن العشرين.

ميشال بيكولي (94 عاما)، أحد أبرز ممثلي السينما الفرنسية في القرن العشرين.

كريستو فلاديميروف يافاشيفملك المعروف بـ”كريستو” (84 عاما)، ملك تغليف النصب بالقماش والمنشآت الفنية العابرة.

يونيو

بيار نكورونزيزا (55 عاما)، رئيس بوروندي بين 2005 و2020 والقائد المتمرد السابق للهوتو خلال الحرب الأهلية (1993-2006).

يوليو

إنيو موريكوني (91 عاما)، المؤلف الموسيقي الإيطالي الذي ألف الموسيقى التصويرية لأكثر من 500 فيلم خصوصا لأعمال سيرجيو ليوني.

أوليفيا دي هافيلاند (104 سنوات)، الممثلة الحائزة جائزتي أوسكار معروفة خصوصا بدورها في “غون ويذ ذي ويند”.

أغسطس

باسكال ليسوبا (88 عاما)، أول فائز برئاسة الكونغو في انتخابات متعددة الأحزاب، عاش سنواته الأخيرة منفيا في فرنسا إثر إطاحة حكمه سنة 1997.

سبتمبر

كاينغ غويك إياف الملقّب بـ”دوتش” (77 عاما)، أحد أهم قادة نظام الخمير الحمر في كمبوديا.

جورج بيزوس (92 عاما)، محام جنوب إفريقي اشتُهر بدفاعه عن نلسون مانديلا وناشط حقوقي بارز ضد نظام الفصل العنصري.

ديانا ريغ (82 عاما) ممثلة بريطانية حازت جوائز عدة وشاركت في أعمال أبرزها مسلسل “ذي أفنجرز” (1965-1968) وزوجة العميل السري جيمس بوند في فيلم “أون هير ماجيستيز سيكرت سيرفس” (1969).

روث بادر غينسبورغ (87 عاما): عميدة المحكمة العليا الأميركية وأيقونة اليسار التقدمي في الولايات المتحدة.

جولييت غريكو (93 عاما)، مغنية وممثلة فرنسية.

كينو (88 عاما) وهو مصمم أرجنتيني مبتكر شخصية “مافالدا” الكرتونية.

أكتوبر

كنزو تاكادا المعروف بـ”كنزو” (81 عاما)، أشهر مصممي الأزياء اليابانيين صاحب علامة تجارية شهيرة تحمل اسمه.

شون كونري (90 عاما)، الممثل الاسكتلندي الذي طبع تاريخ السينما بكونه أوّل من أدّى دور العميل السري جيمس بوند.

نوفمبر

مامادو تانجا (82 عاما)، رئيس النيجر بين 1999 و2010.

كامبوزيا برتوي (64 عاما)، السينمائي الإيراني الذي كتب سيناريو الفيلم الإيراني الوحيد الفائز بجائزة “الدب الذهبي” في مهرجان البندقية.

دييغو مارادونا (60 عاما)، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني. كان يوصف بأنه أفضل لاعب في تاريخ اللعبة.

ديسمبر

هنري تسييه (91 عاما) هو قس كاثوليكي فرانكو-جزائري وراعي الكنيسة الكاثوليكية الجزائرية سابقا وهو شاهد مباشر على هجمات الحرب الأهلية في الجزائر (1992-2002).

فاليري جيسكار ديستان (94 عاما)، رئيس فرنسا بين العامين 1974 و1981. شهد عهده محطات بارزة في التاريخ الفرنسي الحديث بينها تشريع الإجهاض وتدشين أولى خطوط القطارات السريعة.

تشاك ييغر (97 عاما)، طيّار أميركي شهير كان أول من يكسر حاجز الصوت سنة 1947.

باولو روسي (64 عاما) لاعب كرة قدم إيطالي بطل مونديال 1982 الذي فازت به بلاده.

جون لو كاريه (89 عاما)، ملك روايات التجسس البريطاني المعروف خصوصا بروايته “ذي سباي هو كايم إن فروم ذي كولد”.

بيار بويويا (71 عاما) وهو رئيس سابق لبوروندي (1987-1993 و1996-2003).