السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عايدة صبرا تثير مسألة التحرش الجنسي والأخلاقيات في الكواليس

7 - أبريل - 2021
عايدة صبرا

عايدة صبرا

A A A
طباعة المقال

أثارت الممثلة اللبنانية عايدة صبرا موضوعاً حساساً بخصوص أخلاقيات العاملين في كواليس المسلسلات وبالتحرش الجنسي الذي يتعرض له البعض خلال العمل، وذلك في صفحتها الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي.

وكتبت في منشورين منفصلين أحدهما بتاريخ 5 نيسان والآخر اليوم بتاريخ 7 نيسان:

“عن التحرشات الجنسية والتعديات اللاأخلاقية على العاملين في كواليس المسلسلات، قصة رقم ١:
ليه ممثلة مفكرة حالها نجمة بتعتدي بمسبات وألفاظ نابية وصريخ وعييط (من دون وجه حق) على مساعدة مخرج، لأن الممثلة مصرّة تلبس تياب لا تصلح للشخصية. والمساعِدة كانت عم تحاول تفسّرلها عن الشخصية، مع أنو كممثلة مفروض هي تكون شاغلة ع دورها.
من هنا ضرورة وجود عقود عمل وإدراج بند أساسي يتعلق بالتعدي والتحرش على انواعن، مرفقة منشورها بعدة “هاشتاغات” أهمها: “الأخلاق مش بس عالشاشة”، ثورتنا مهنتنا”.

وكتبت عايدة في المنشور الثاني:

“عن التحرشات الجنسية والتعديات اللاأخلاقية على العاملين في كواليس المسلسلات، قصة رقم ٢:
إلى متى سيستمرّ كم منتج وكم مذيع وكم ممثل وكم مخرج بالتحرّش الجنسي على أنواعه في كواليس تصوير المسلسلات أو البرامج بحجة انو هيدي المهنة هيك، ولازم البنت تكون cool خاصة لما يعرفوا انو البنت متمسكة بشغلها، من هنا ضرورة وجود عقود عمل وإدراج بند أساسي يتعلق بالتعدي والتحرش على انواعه”.

    المزيد من منوعات

    لحظات مرعبة.. سقط في قدر يغلي على النار وهذا ما حلّ به (فيديو)!!
    لحظة نجاة الأب وطفله من صدم سيارة مسرعة
    فيديو يحبس الأنفاس.. أنقذ طفله من الموت في أقل من ثانية!
    فريق توتنهام
    توتنهام يسحق ساوثامبتون في بداية قوية للدوري الإنجليزي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    جمعية المصارف
    بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏
    مسرح
    فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري