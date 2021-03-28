عايدة صبرا: مدينة بلا مسرح متل شجرة بلا ورق‎

بمناسبة يوم المسرح العالمي، وجّهت الممثلة اللبنانية عايدة صبرا تحية لكل المسرحيين والعاملين في هذا القطاع، ووجهت رسالة مهمّة عن وضع المسرح اليوم في لبنان. وكتبت عبر صفحتها: “بمناسبة يوم المسرح العالمي، ألف تحية لكل المسرحيين والعاملين في هذا القطاع. المسرح ليس بخير.
فتحوا المطاعم وخلّوا المسرح مسكّر مع العلم انو المسرح أكثر مكان ممكن ينظم التباعد الإجتماعي. ونتيجة هالشي عوائل وأفراد ومؤسسات تضررت من التسكير.
المشكلة مش بس محصورة بالتسكير بل بإنتاج أي مسرحية وما تتطلب من نفقات بتبلش بأجار المسرح لبدل أتعاب التقنيين لتنفيذ الديكور لأتعاب الممثلين وطباعة ملصقات وبطاقات ودفع رسوم للمالية وغيرو من النفقات…
وقديه بدو الواحد يسعّر البطاقة تتوفّي مع الكل … وبهالوضع الإقتصادي مين بدو يقدّم مساعدات مادية لإنتاج أعمال مسرحية.
فالوضع فعلا كارثي لأن هالشي ممكن يخلي المسارح تسكّر .
شو الحل ؟؟؟ هل إيجاد أماكن عرض مختلفة هو الحل لإستمرار هالفن ؟ يمكن لمرحلة مؤقتة بس المشكلة الأساسية بتبقى قائمة.
ومن دون شي فيه كم مسرح تسكروا من زمااااااان.
مدينة بلا مسرح متل شجرة بلا ورق.”