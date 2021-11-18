عبارات يجب عدم استخدامها في الطائرة!

يميل الركاب على متن الطائرة إلى المزاح مع المضيفات، لكن خبير طيران يحذر من أن كلمات بعينها، لا يسمح باستخدامها على متن الطائرة، لأن العواقب يمكن أن تكون وخيمة.

وقال خبير الطيران ويليس أورلاندو إن أسوأ عبارة يمكنك قولها أثناء الطيران هي “أنا في حالة سكر”، محذرا من قول ذلك لمضيفة الطيران على متن الطائرة.

وأضاف: “نعم، حتى لو كان واضحا أنك تمزح، لأنه ليس مضحكا. يميل الناس إلى الشعور بالسعادة والبهجة عند التحدث إلى المضيفات. لكنها فكرة سيئة للغاية. بموجب القانون الفيدرالي، يمكنهم إخراجك من الطائرة إذا كنت مخمورا. يحظر القانون عليك شرب أي كحول تحضره من المنزل، لمنع الركاب من السكر على متن الطائرة”.

وأشار إلى أن “عواقب مثل هذه النكتة قد تكون أوسع وأن المضيفين سيتوقفون عن خدمتك إذا اعتقدوا أنك في حالة سكر، ولكن ليس هذا فقط، إذ يمكنهم منعك من الصعود على متن رحلة المتابعة الخاصة بك وأيضا وضعك على قائمة الركاب الذين يعانون من مشاكل – كل ذلك بسبب مزحة بسيطة”.

وشدد على أنه ممنوع تماما النكات عن العنف أو الإرهاب أو اختطاف طائرة، كما أن النكات حول وباء كورونا ليست مضحكة وغير مرغوب فيها.

وقال إن “نكات عن كورونا، عن الكمامات، طلب استثناء من قواعد ارتداء الكمامات – المضيفون يعملون بجد، وآخر شيء يريدونه هو التساؤل عما إذا كنت تمزح أو جادا بشأن نيتك في الامتثال للقانون أم لا… قد تعتقد أن ذلك لطيف ومضحك، لكنهم يعملون بجد حقا. لذا دعوهم وشأنهم”.