عباس جعفر لصوت بيروت إنترناشونال: أعيد تجربة المسرح مع يحيى جابر فقط

يعيش الممثل اللبناني عباس جعفر نشوة نجاح مسرحيته المونودرامية الأولى “هيكالو” التي عرضت لأيام على مسرح ” دوار الشمس” “والمدينة” من تأليف وإخراج يحيى جابر.

هذا وسيستمر عرض هذا العمل الذي يتناول حياة أهالي بعلبك وتحديدا أولئك الذين يعيشون في “حي الشراونة” الغارقين في تجارة المخدرات والثأر الخ…

وعن كيفية تعارفه على المسرحي جابر قال عباس جعفر لـ”صوت بيروت إنترناشونال” هناك صديق مشترك يجمعنا وهذا الصديق كان يعلم أنني أتمنى أن أقدم مسرحية مونودرامية لذا أقترح علي أن أشاهد مسرحية “تعارفوا” وبالفعل شاهدتها من ثم أجتمعت مع الاستاذ يحيى جابر وتبادلنا الحديث وبعد جلسات عدة أتفقنا على كتابة مسرحية عن منطقتي “بعلبك”.

ويضيف: “من هنا بدأ الاعداد لمسرحية هيكالو” بعدما حصل تشاور وتبادل أفكار وصلنا للصيغة النهائية للمسرحية التي تجمع بين الواقع والخيال.

وعن قدرته على حفظ نص مدته ساعتين قال: “لم أتخيل أنني أستطيع يوما أن أحفظ نصا طويلا وكل الناس تعرف انني أقدم “ستاند آب كوميدي” أرتجالي دائما لكن بمعاونة جابر أخرج من داخلي موهبة كانت مدفونة”.

لا شك أنني كنت أملك حس التمثيل وأنا شاركت في عدد من الأفلام السينمائية ومنها ” طرف ثالث” إذ أعتدت على تمثيل كاركتيرات مختلفة.

ويتابع: “لذلك أستطعت أن ألعب في مسرحية ” هيكالو” شخصيات عدة منها الام والشيخ والعم والعمة الخ. وهذه نقطة تحسب لي وأنا سعيد حدا برد فعل الجمهور على أدائي وإن شاء الله سيستمر عرض المسرحية طالما الناس راغبين بذلك.

وإذا كان ينوي الاستمرار بالمسرح قال: “إذا كان العمل المسرحي المقبل مع يحيى جابر حتما سأكمل”.

وعن الجولة التي سيقوم بها في اميركا مع زميليه هشام حداد وأمل طالب قال: “قبل اميركا سأسافر نقاهة إلى أوروبا من ثم أنتقل إلى الولايات المتحدة الأميركية لتقديم ستاند اب كوميدي متنوع وبعدها أعود إلى بيروت لمتابعة عرض المسرحية. وعن جديده أكد انه انتهى من تصوير فيلم “فيفيتي فيفتي” وسيعرض قريباً.