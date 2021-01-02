عبر انستغرام …ميسي يرد على نادي سبارتاك موسكو ويشعل مواقع التواصل

خابت طنون نادي سبارتاك موسكو في ضم مهاجم نادي برشلونة العملاق ليونيل ميسي الذي يمضي الموسم الأخير مع القلعة الكتالونية.

وكشف نادي سبارتاك موسكو الروسي عما بدا أنها محاولة من النادي الروسي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة.

ونشر النادي الروسي، عبر حسابه في موقع ”تويتر، صورة للمحادثة، وكتب سبارتاك موسكو: ”مرحبا ليو“ في حين اكتفى ميسي بالرد: ”لا“.

وعلق سبارتاك موسكو على المحادثة وكتب: ”مؤلم“.

وينتهي عقد ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، مع برشلونة في يونيو المقبل، وتربطه تقارير بالانتقال إلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، والدوري الأمريكي.

ودخل ميسي فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده مع برشلونة، ما يعني أنه يمكنه التفاوض مع أي نادٍ دون موافقة إدارة النادي الكتالوني.

وفي أغسطس الماضي طلب ميسي الرحيل مجانا عن برشلونة، لكن إدارة النادي الكتالوني السابقة، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، رفضت طلبه، واشترطت الحصول على قيمة فسخ العقد وهي 700 مليون يورو.

وقبل أيام، قال ميسي في حوار مع قناة ”laSexta“ إنه سينتظر حتى نهاية الموسم الحالي لحسم مصيره مع النادي الكتالوني.

ولعب ميسي للفريق الأول لبرشلونة لأول مرة في 2004، تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد، وسجل للنادي الكتالوني 644 هدفا، وصنع 281 في 749 مباراة.

وبات ميسي اللاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف مع نادٍ واحد، متجاوزا الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي سجل 643 مع سانتوس.