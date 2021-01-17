عبير نعمة تعلن إصابتها بـ"كورونا"

انضمت الفنانة اللبنانية عبير نعمة إلى الفنانين الذين أصيبوا بفيروس ‏كورونا.‏ وأعلنت الفنانة عبير نعمة إصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال ‏منشورٍ لها عبر موقع فيسبوك‎.‎

وكتبت عبير نعمة في منشورها رسالة توعية إلى المتابعين وتوجّهت ‏إليهم بالقول “للأسف نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية. الموضوع ‏مش مزحة والعوارض صعبة كتير‎”.‎

وختمت نعمة رسالتها بالقول “بترجاكن تنتبهوا على حالكن وتضلوا ‏بأمان وتلتزموا بيوتكن كرمالكن وكرمال اللي بتحبوهن‎”.‎

وانهالت بعد هذا المنشور التعليقات الداعمة من متابعيها الذين تمنوا ‏لها الشفاء العاجل وطلبوا منها بالمقابل الإهتمام بصحتها ومواكبتهم ‏بكل التطورات‎.‎