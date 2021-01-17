عبير نعمة تعلن إصابتها بـ"كورونا"

انضمت الفنانة اللبنانية عبير نعمة إلى الفنانين الذين أصيبوا بفيروس كورونا. وأعلنت الفنانة عبير نعمة إصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال منشورٍ لها عبر موقع فيسبوك.
وكتبت عبير نعمة في منشورها رسالة توعية إلى المتابعين وتوجّهت إليهم بالقول “للأسف نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية. الموضوع مش مزحة والعوارض صعبة كتير”.
وختمت نعمة رسالتها بالقول “بترجاكن تنتبهوا على حالكن وتضلوا بأمان وتلتزموا بيوتكن كرمالكن وكرمال اللي بتحبوهن”.
وانهالت بعد هذا المنشور التعليقات الداعمة من متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل وطلبوا منها بالمقابل الإهتمام بصحتها ومواكبتهم بكل التطورات.