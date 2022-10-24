عثمان ديمبلي يقود برشلونة للفوز برباعية على بيلباو

أحرز عثمان ديمبلي هدفا وساهم في ثلاثة أهداف لزملائه سيرجيو روبرتو وروبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس ليقود برشلونة للفوز 4-صفر على أتليتيك بيلباو في كامب نو (الأحد 23-10-2022).

وظل برشلونة في المركز الثاني برصيد 28 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن ريال مدريد ويتقدم بخمس نقاط على أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب.

وعاد إرنستو بالبيردي مدرب بيلباو إلى كامب نو لأول مرة منذ إقالته من تدريب برشلونة في يناير كانون الثاني 2020.

وبدأ بيلباو الموسم بشكل رائع ووصل إلى المركز الثالث في فترة ما، لكن بعد أربع جولات دون فوز بات سادسا برصيد 18 نقطة.

وبعد خسارة برشلونة 3-1 في مباراة القمة أمام ريال مدريد الأسبوع الماضي وظهوره المتواضع، قال مدربه تشابي هرنانديز إنه سيجري تغييرات عديدة وكان صادقا في كلماته.

واليوم الأحد، اعتمد تشابي على طريقة 4-2-3-1 بدلا من 4-3-3 مع وجود ليفاندوفسكي كرأس حربة ما منح ديمبلي المساحة والفرصة للإبداع في اختراق دفاع بيلباو.

وسجل برشلونة ثلاث أهداف في غضون عشر دقائق من الشوط الأول وكانت البداية بضربة رأس من ديمبلي من مدى قريب في الدقيقة 12. وساهم اللاعب الفرنسي بعد ذلك في صناعة هدفين متتاليين.

ومرر ديمبلي إلى روبرتو من لمسة رائعة، وانطلق الظهير الإسباني من الجانب الأيمن وأطلق تسديدة قوية داخل المرمى في الدقيقة 18.

وبعد أربع دقائق، ركض ديمبلي في الجانب الأيمن قبل أن يمرر إلى ليفاندوفسكي الذي سيطر على الكرة وأطلق تسديدة قوية داخل المرمى.

وعقب الانتصار الكبير 3-صفر على فياريال منتصف الأسبوع الماضي، قدم برشلونة أداء ممتعا جديدا، لكنه تعرض لضربة بعدما خرج لاعبه الشاب جابي (18 عاما) باكيا بعد تعرضه لكدمة في الفخذ خلال الشوط الأول.

ويمثل جابي عنصرا مهما في تشكيلة برشلونة وكذلك منتخب إسبانيا الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر الشهر المقبل.

وقال تشابي لمحطة (موفيستار بلس) “يبدو أنها ليست خطيرة. كانت ضربة قوية لعضلاته، لكن علينا الانتظار حتى الغد ونرى نتيجة الفحص الطبي”.

وأضاف “ديمبلي كان رائعا كما هو الحال لكل لاعبي الخط الأمامي. لدي ثقة كبيرة في أن يمضي فريقنا قدما”.

وبعد حسم الانتصار، تراجع إيقاع برشلونة في الشوط الثاني، لكن رغم ذلك واصل ديمبلي التألق ومرر كرة حاسمة إلى البديل توريس الذي مهدها لنفسه وسجل من مدى قريب قبل أقل من 20 دقيقة من النهاية.

وخرج سيرجيو روبرتو لاعب برشلونة مصابا في الدقائق الأخيرة، واستكمل صاحب الأرض اللعب بعشرة لاعبين بسبب إجراء خمسة تغييرات.