عجوز عمرها 101 سنة.. أول الحاصلين على لقاح كورونا في ألمانيا

تلقت عجوزا تبلغ من العمر 101 عام لقاحا مضادا لفيروس كورونا في ألمانيا السبت ، لتكون أول من تلقى لقاح كورونا في ألمانيا .

أفادت وسائل إعلام ألمانية أن العجوز إيديث كويزالا تلقت اللقاح قبل يوم من البداية الرسمية لحملة التطعيم في البلاد.

وأضافت محطة “إم دي آر” التلفزيونية المحلية أن هذه المرأة من هالبرشتات، وتعيش في دار لرعاية المسنين، حيث تم تطعيم 40 مقيما بالإضافة إلى 11 موظفا.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان، في وقت سابق السبت، إن شاحنات في طريقها لتسليم اللقاح لدور رعاية المسنين التي ستكون الأولى في التطعيم باللقاح الأحد.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي: “مراكز التطعيم جاهزة للبدء”.

وتخطط الحكومة الاتحادية إلى توزيع ما يزيد على 1.3 مليون جرعة لقاح بنهاية هذا العام، ونحو 700 ألف جرعة أسبوعيا بدءا من يناير المقبل.

وتبدأ حملة التطعيم في ألمانيا بلقاح “فايزر-بيونتيك”، بشكل رسمي، الأحد، وكانت أولى جرعات لقاح كورونا قد وصلت إلى الولايات الألمانية، السبت، ومن هناك سيتم توزيعها على مراكز التطعيم وفرق التطعيم المتنقلة.

وقررت الحكومة الألمانية البدء بتطعيم بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما، بالإضافة إلى أطقم الرعاية وأطقم المستشفيات المعرضين على نحو خاص لخطر الإصابة.

وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة في ألمانيا زاد 14455، ليصل الإجمالي إلى مليون و627103 إصابات بينما يربو إجمالي عدد الوفيات على 29 ألفا.