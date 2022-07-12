عرضٌ مغر من برشلونة إلى رافينيا للانضمام إلى صفوفه

أفاد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم “فابريزيو رومانو” بأن نادي برشلونة اقترب من إتمام صفقة التعاقد مع جناح نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، الدولي البرازيلي رافينيا.

وفي تغريدة على تويتر، كتب رومانو على حسابه: “قدم برشلونة أخيرا العرض الرسمي لضم رافينيا، ومن المنتظر أن يوافق عليه ليدز”.

وأضاف “يشمل العرض مبلغًا ثابتا قدره 58 مليون يورو، ويرتفع هذا المبلغ بالمتغيرات إلى 68 مليونا.. الصفقة في المراحل الأخيرة”.

كما أشار رومانو الى أنّ “جميع الأطراف تنتظر أن يكون برشلونة قادرًا وجاهزا لتسجيل رافينيا في قائمته، وسيتم توقيع العقود”.

وكان ليدز يونايتد قد أكّد بشكل رسمي، أن رافينيا لن يكون ضمن قائمة الفريق التي ستسافر إلى أستراليا خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، تحسبًا لرحيله إلى فريق آخر.

جدير بالذكر أن رافينيا شارك في 36 مباراة مع ليدز في الموسم المنصرم، وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصنع 3 أهداف، ويلعب البرازيلي مع ليدز منذ صيف 2020، عندما انضم للفريق قادما من رين الفرنسي مقابل 19 مليون يورو.