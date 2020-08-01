“عرض خرافي” ينتظر ميسي حين يقرر مغادرة برشلونة

بعد حسم مدرب إنتر ميلانو، أنطونيو كونتي، مسألة انتقال ليونيل ميسي من برشلونة إلى النادي الشمالي.

حيث قال كونتي، في تصريح موجز عقب مباراة فريقه أمام جنوة، إن شائعات قدوم ميسي إلى إنتر “كاذبة”، وذلك فق ما نقل الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو على “تويتر”.

وفي حين ينتهي عقد ميسي، 33 عاما، مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، إلا أن ذلك لا يضمن بقاء “البرغوث” في “كامب نو” مع وجود بند يسمح برحيله مع انقضاء أي موسم.

ذكر موقع سبورت بايبل إن “عرضا فلكيا” ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال قرر مغادرة فريقه برشلونة الإسباني.

وأوضح المصدر أن إنتر ميلان الإيطالي مستعد لعرض 260 مليون يورو على ميسي إذا قرر ترك أسوار “الكامب نو” العام المقبل.

وكانت تقارير إعلامية كشفت في وقت سابق أن قصة الوفاء التي تجمع ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، ببرشلونة قد تكتب لها النهاية قريبا، وذلك بعدما أوقف مفاوضات تجديد عقده، الذي سينتهي بعد عام.

ووفق صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن الإنتر سيقترح على ميسي عقدا لمدة 4 سنوات، من شأنه أن يحقق لميسي راتبا سنويا صافيا بقيمة 50 مليون يورو سنويا.

وفي حال وافق “ليو” على العرض، فسيكون صافي أرباح ميسي أعلى من منافسه كريستيانو رونالدو، الذي يحصل على 13 مليون يورو سنويا مع يوفنتوس.

ويشاع أن رئيس إنتر ميلان، ستيفن زهانغ أجرى بالفعل محادثات مع ممثلي ميسي، كما تحدث مع رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو.

وسبق لرونالدو أن عرض على ميسي فكرة الانضمام إليه في إيطاليا، حيث قال في حوار صحفي عام 2018 “بالنسبة لي، الحياة هي تحد، وأنا أحب التحديات.. أود أن يأتي ميسي إلى إيطاليا في يوم ما ويقبل التحدي كما فعلت أنا”.