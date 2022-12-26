عرض رسالة للأميرة ديانا وهاري وويليام للبيع

عُرضت رسالة مكتوبة بخط اليد للأميرة ديانا مع توقيعات بخط يد نجليها الأميرين ويليام وهاري للبيع مقابل 18 ألف جنيه استرليني.

وتشكر الأميرة الراحلة في الرسالة رقيبًا في الشرطة لمشاركته في عرض بدراجة نارية في حفل عيد ميلاد ويليام، وأضاف الصبيان، البالغان حينها من العمر سبع سنوات وأربعة أعوام، توقيعهما في أسفل الرسالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه دار سوثبي للمزادات عن عرض ستعرض قلادة صليب عطا الله، التي ارتدتها الأميرة ديانا عام 1987، بالمزاد والتي يمكن أن تصل قيمتها إلى 120 ألف جنيه استرليني.

وقدم الرقيب جورج بلامب من شرطة العاصمة والمجموعة الخاصة المرافقة له عرضًا مبهرًا بالدراجات النارية أمام الأميرين ويليام وهاري وأصدقائهما في أراضي قصر كنسينغتون عام 1989.

وبعثت الأميرة الراحلة الرسالة في 21 يونيو/ حزيران 1989 مكتوبة على ورق بقصر كنسينغتون.

وتقول الرسالة: “عزيزي الرقيب بلامب، لقد كان لطفًا كبيرًا منك وفريقك أن تأتي إلى هنا اليوم في عيد ميلاد ويليام – لا يسعني سوى إبلاغك بمدى بالسرور الذي شعر كل هؤلاء الأطفال الصغار وأمهاتهم!”.

وأضافت “أعلم كم المهام الجسيمة التي تشغلك في الوقت الحالي، لذلك فإن مشاركتك أنت وفريق الدراجات النارية في حفل عيد الميلاد كانت تعني الكثير لنا.”

ويشير التعليق حول “انشغال بلامب وفريق الدراجات النارية” إلى إضرابات عمال النقل العام في لندن في ذلك الوقت، مما أثر على خدمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والحافلات.

قال المتحدث باسم دار المزادات: “هذه الرسالة موقعة شخصيًا من ديانا أميرة ويلز، صاحب السمو الملكي الأمير ويليام وصاحب السمو الملكي الأمير هاري، بتاريخ 21 يونيو/ حزيران 1989.

وباع الرقيب “بلامب” الرسالة قبل ست سنوات لجامع تحف خاص، والذي يطرحها الآن للبيع مرة أخرى في المزاد الذي سيعقد في 10 يناير/ كانون الثاني.