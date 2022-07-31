عرض سعودي ضخم لضم مهاجم برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية عن وجود عرض مادي ضخم من أحد أندية المملكة العربية السعودية، لضم مارتين برايثوايت مهاجم برشلونة.

ونشرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية المقربة من إدارة برشلونة تقريرًا قالت فيه، إن برايثوايت تقى عرضًا ضخمًا خلال الساعات الماضية من نادٍ عربي، والأقرب من السعودية وفقًا لمصادر الصحيفة.

ولم تكشف الصحيفة الكتالونية عن اسم النادي، ولكنها أكدت أنه نادٍ كبير في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الصحيفة الكتالونية، أن مارتين برايثوايت يفكر جديًا في قبول العرض الخليجي في حالة إنهاء العلاقة بشكل ودي بينه وبين برشلونة، والحصول على الاستغناء الخاص به مجانًا حيث ستكون قيمة الصفقة كاملة بحوزة اللاعب دون حصول برشلونة على أي أموال.

وشددت الصحيفة على أن برشلونة يفكر في إنهاء التعاقد مع المهاجم الدنماركي، خاصة وأن راتبه المالي كبير ويرهق خزينة النادي، مما سيوفر ”بلا شك“ مصادر مالية يحتاجها النادي الكتالوني بشدة، رغم أنه سيتسبب في خسارة 18 مليون يورو وهي القيمة التي دفعها برشلونة مقابل فسخ تعاقد اللاعب مع ليغانيس.

ورغم العرض الخليجي الضخم فإن مارتين برايثوايت أعطى الأولوية للانتقال إلى نادٍ إسباني آخر، حيث لديه عروض أندية مثل خيتافي ورايو فاليكانو.

يذكر أن برشلونة الإسباني حقق انتصارا وديا، وتغلب على مضيفه نيويورك ريد بولز الأمريكي 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب ريد بول أرينا بمدينة هاريسون.

وتأتي المباراة ضمن جولة برشلونة في الولايات المتحدة استعدادا للموسم المقبل، كما يستعد لمواجهة بوماس أونام المكسيكي يوم الأحد المقبل في كأس جوان غامبر الودية.