عرض سيارة الأميرة ديانا للبيع.. كم هو المبلغ المطلوب؟

عرض دار سيلفرستون للمزادات سيارة الأميرة الراحلة ديانا التي كانت تقودها مع الأمير ويليام والأمير هاري من 1985 إلى 1988 أي في مرحلة طفولتهما المبكرة، في ليمينجتون سبا، في 27 أغسطس/ آب الجاري. ومن المتوقع أن تباع سيارة فورد إسكورت Ford Escort RS التي قادتها الزوجة الأولى لولي العهد الأمير تشارلز مع طفليها بأكثر من 100 ألف جنيه إسترليني. وكانت الأميرة ديانا دائماً ما تختار سيارات تتناسب وشخصيتها المتواضعة البعيدة عن الترف والسيارات الفارهة، كما أنها كانت تقود سيارتها في معظم الأحيان بنفسها في لندن.

ونقلت صحيفة الدايلي ميل عن أخصائي السيارات الكلاسيكية في سيلفرستون للمزادات أرويل ريتشاردز قوله إنهم سبق لهم أن باعوا عدداً من السيارات التي تعود لأفراد العائلة المالكة البريطانية، ولكن سيارة الأميرة ديانا تتفوق على سابقاتها من حيث التاريخ والندرة والحالة والمسافة المقطوعة، إذ يحب عشاق السيارات الكلاسيكية موديلات فورد RS القديمة. كما لفت إلى أن سيارة الأميرة ديانا كانت معدلة، نظراً لأن الأميرة ديانا كانت دائماً ما تتعرض للملاحقة من قبل وسائل الإعلام، حيث قام قسم هندسة المركبات الخاصة في شركة فورد، بتزويد السيارة بشبكة أمامية عادية من خمس شرائح، بدلاً من الثلاثة المعتادة، ومرآة الرؤية الخلفية الثانية.

ولم تكن هذه سيارة الفورد الوحيدة التي قادتها الراحلة ديانا في حياتها، بل أيضاً كانت قد حصلت على سيارة فورد كهدية خطوبة من الأمير تشارلز عام 1981، أي قبل شهرين من زفافهما، وكانت السيارة هذه هي وسيلة النقل الشخصية للأميرة في الجزء الأول والأكثر سعادة من علاقتها بأمير ويلز، وغالباً ما كانت تقودها لمشاهدته، وهو يلعب لعبة البولو. وقد بيعت السيارة العام المنصرم في مزاد علني في تشيلي، مقابل 52 ألف جنيه إسترليني (أي ما يعادل 72 ألف دولار)، متجاوزة بذلك القيمة التقديريّة التي تراوحت بين 30 و40 ألف جنيه إسترليني. وتميز غطاء محرّك السيارة برسم لضفدع فضي في نسخة من شعار أهديَ للأميرة من شقيقتها سارة، واحتفظت به ديانا عند بيعها السيارة.