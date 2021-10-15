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عرض ضخم لمحمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول

15 - أكتوبر - 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

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كشفت وسائل إعلامية رياضية، تقديم نادي ليفربول، عرضا ضخما لنجم الفريق، اللاعب المصري محمد صلاح، من أجل تجديد عقده.

وقال تقرير نشرته صحيفة فوتبول إنسايدر الرياضية، إن إدارة نادي ليفربول، قدمت عرضا ضخما لتجديد عقد صلاح، وهو العقد الذي سيجعله صاحب الدخل الأعلى في الفريق.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الريدز تسعى لحسم ملف تجديد عقد محمد صلاح قبل شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، تحسبا من العروض التي قد تقدم للنجم المصري.

وأوضح التقرير أن عقد ليفربول المعروض على صلاح سيكون بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بالإضافة إلى المكافآت، وتكون قيمة العقد بـ82 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وإذا وافق صلاح على عرض الديدز، سوف يمتد العقد الجديد حتى عام 2026، لينتهي عندما يبلغ من العمر 34 عاما.

يشار إلى أن محمد صلاح تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف بالمناصفة مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وحصل صلاح على جائزة لاعب الشهر فى الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر/ أيلول من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية بعد تصويت الجماهير.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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