عرض قطري جديد لشراء نادي مانشستر يونايتد

ذكرت شبكة سكاي نيوز اليوم السبت أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني قدم عرضا جديدا لشراء نادي مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مقابل خمسة مليارات جنيه استرليني (6.12 مليار دولار أمريكي).

وأطلق الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، عرضه في فبراير شباط الماضي.

وقال متحدث يمثل الشيخ جاسم في ذلك الوقت إن العرض كان بدون اللجوء لأي قروض عبر مؤسسة ناين تو الخاصة بالشيخ جاسم.

وأعلن رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس أيضا يوم الخميس الماضي عن تقدمه بعرض لشراء النادي. وقال لرويترز إنه مستعد لدفع قيمة تفوق القيمة الحالية للنادي الإنجليزي.

وبدأت عائلة جليزر، المالكة ليونايتد، في نوفمبر تشرين الثاني مناقشة خيارات لبطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، سواء بانضمام مستثمرين جدد أو بيع النادي بعد 17 عاما من شرائه.

ولم يرد مانشستر يونايتد على الفور على طلب من رويترز للتعليق.