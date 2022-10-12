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عرض لشراء فريق "الشياطين الحمر".. ما مصيره؟

منذ ساعة واحدة
علم مانشستر يونايتد

علم مانشستر يونايتد

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أعلن الملياردير البريطاني “جيم راتكليف”، مالك ناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري، أن عائلة غلايزر الأميركية التي تملك بدورها مانشستر يونايتد رفضت عرضه لشراء نادي “الشياطين الحمر”.

وقال راتكليف خلال مؤتمر “فاينشيال تايمز لايف” الثلاثاء: “لو كان النادي معروضًا للبيع في الصيف، نعم، ربما كنا سنغتنم الفرصة بعد ما حدث مع تشيلسي، لكن لا يمكننا الجلوس في انتظار إلى أجل غير مسمى حتى يكون مانشستر يونايتد متاحًا”، مضيفًا: “مانشستر يونايتد هو ملك عائلة غلايزر، التي قابلتها”.

وتابع: “قابلت جويل وأفرام، وهما شخصان لطيفان.. لا يرغبان في البيع. (النادي) مملوك لأبناء الأب الستة (توفي مالكولم في عام 2014) ولا يريدون البيع”.

ويأمل راتكليف صاحب مجموعة الكيميائيات “إينيوس” التي تمتلك أيضا فريقًا للدراجات الهوائية، في الاستفادة من السخط الجماهيري ضد عائلة غلايزر بعد موسم آخر مخيّب للآمال ليونايتد ليكون خشبة خلاص النادي.

ورغم فشله في شراء “الشياطين الحمر”، إلا أن راتكليف لم يستسلم لفكرة الاستحواذ على أحد الأندية الإنكليزية، مؤكدًا “الرياضة الأكثر شعبية في العالم هي كرة القدم وهي الرياضة الأقرب إلينا، لذلك يجب أن يكون لدينا رصيد.. لا نبحث عن ناد في الدوري الإنكليزي الممتاز بل عن فريق عريق”.

وكان راتكليف قد أبدى اهتمامه أيضا بشراء تشيلسي الذي وضع في البورصة بعد العقوبات البريطانية على رجال الأعمال الروس، منهم مالك الـ “بلوز” رومان إبراهيموفيتش، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقدّم راتكليف عرضًا في وقت متأخر، قبل أن يفوز بصفقة الشراء صندوق استثماري بقيادة رجال الأعمال الأميركي “تود بوهلي”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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