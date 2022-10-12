عرض مشترك من 4 دول أوروبية لاستضافة بطولة 2025 للسيدات

أعلنت الدنمرك وفنلندا والنرويج والسويد، الأربعاء، عن تقديم عرض مشترك لاستضافة بطولة أوروبا 2025 لكرة القدم للسيدات بدعم من جزر فارو وأيسلندا.

وقالت ليزا كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي “كرة القدم للسيدات في دول الشمال الأوروبي لديها الكثير لتقدمه.

“نعرض أن نشارك بقية أوروبا طموحنا المشترك لترك إرث طويل الأمد من تكافؤ الفرص في كرة القدم”.

والملاعب المخطط لها للبطولة هي كوبنهاجن وستوكهولم وأوسلو وهلسنكي وأودنسه وجوتنبرج وتروندهايم وتامبيري.

وقال كارل إريك نيلسون رئيس الاتحاد السويدي “سنوفر معا تجربة فريدة للاعبين والمشجعين.

“تتفق جميع اتحادات كرة القدم في دول الشمال الأوروبي على أهمية تنظيم بطولات كبرى في بلادنا ولدينا طموحات كبيرة مشتركة لتطوير كرة القدم النسائية”.

وتنتهي فترة التقدم بعروض في 12 أكتوبر تشرين الأول حيث تسعى فرنسا وبولندا وسويسرا أيضا لاستضافة البطولة.

وكانت أوكرانيا أبدت اهتمامها باستضافة بطولة أوروبا قبل الغزو الروسي.

وستختار اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي (اليويفا) العرض الفائز في 25 يناير.