الأربعاء 16 ربيع الأول 1444 ﻫ - 12 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عرض مشترك من 4 دول أوروبية لاستضافة بطولة 2025 للسيدات

منذ 34 دقيقة
شعار اليويفا

شعار اليويفا

A A A
طباعة المقال

أعلنت الدنمرك وفنلندا والنرويج والسويد، الأربعاء، عن تقديم عرض مشترك لاستضافة بطولة أوروبا 2025 لكرة القدم للسيدات بدعم من جزر فارو وأيسلندا.

وقالت ليزا كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي “كرة القدم للسيدات في دول الشمال الأوروبي لديها الكثير لتقدمه.

“نعرض أن نشارك بقية أوروبا طموحنا المشترك لترك إرث طويل الأمد من تكافؤ الفرص في كرة القدم”.

والملاعب المخطط لها للبطولة هي كوبنهاجن وستوكهولم وأوسلو وهلسنكي وأودنسه وجوتنبرج وتروندهايم وتامبيري.

وقال كارل إريك نيلسون رئيس الاتحاد السويدي “سنوفر معا تجربة فريدة للاعبين والمشجعين.

“تتفق جميع اتحادات كرة القدم في دول الشمال الأوروبي على أهمية تنظيم بطولات كبرى في بلادنا ولدينا طموحات كبيرة مشتركة لتطوير كرة القدم النسائية”.

وتنتهي فترة التقدم بعروض في 12 أكتوبر تشرين الأول حيث تسعى فرنسا وبولندا وسويسرا أيضا لاستضافة البطولة.

وكانت أوكرانيا أبدت اهتمامها باستضافة بطولة أوروبا قبل الغزو الروسي.

وستختار اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي (اليويفا) العرض الفائز في 25 يناير.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

مايا دياب
بالصور.. مايا دياب بإطلالة جريئة بفستان قصير
هيفاء وهبي
بالفيديو.. هيفاء وهبي تكشف طريقة تعاملها مع الانتقادات
صابر الرباعي
نداء من صابر الرباعي إلى "بنات الحلال"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
الكوليرا في لبنان.. الأبيض يتأكد من توافر المخزون الكافي من الأمصال
سرطان "كابوريا حدوة الحصان"
بالفيديو.. دماء مخلوق بحري تنقذ أرواح الملايين!!
شارل جبور
شارل جبور عن حزب الله: يريد تهجير المسيحيين والسنّة والدروز لتشييع لبنان