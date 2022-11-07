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عرض نادي ليفربول للبيع

منذ 13 دقيقة
علم ليفربول

علم ليفربول

موقع kooora
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عرضت مجموعة فينواي الرياضية، المالكة لنادي ليفربول، أسهم الريدز للبيع.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأنّ مجموعة فينواي تعاقدت مع عمالقة الخدمات المصرفية الاستثمارية (غولدمان ساكس ومورجان ستانلي) للمساعدة في بيع أسهم النادي.

ولفتت إلى أن “فوربس” قدرت قيمة ليفربول في أيار الماضي بـ 3.89 مليار جنيه إسترليني، إذا تم بيع الأسهم بالكامل، لكن مع بيع تشيلسي إلى تود بويلي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني هذا العام، من المحتمل أن يطلب عمالقة الميرسيسايد سعرًا مماثلا.

وقالت مجموعة “فينواي”، في بيان نشرته صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية: “سنكون منفتحين على بيع النادي بموجب الشروط والأحكام الصحيحة”.

وأضافت: “تلقت المجموعة بشكل متكرر اهتمامًا بشراء ليفربول من أطراف ثالثة يسعون إلى أن يصبحوا مساهمين في النادي”.

وتابعت: “لقد قالت فينواي من قبل إننا سننظر في جلب مساهمين جدد، إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول كناد وبموجب الشروط والأحكام الصحيحة”.

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