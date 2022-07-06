عرض 10 ملايين جنيه لأسرة نيرة أشرف مقابل العفو عن القاتل

لا تزال قضية قتل الطالبة نيرة أشرف تهز الشارع المصري خصوصاُ والعربي عموماً بعدما اقدم زميلها محمد عادل على قتلها امام بوابة الجامعة منذ اسبوعين، وبعدما اقدمت محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق المتهم الى مفتي الجمهورية، وذلك لأخذ الرأي الشرعي في اعدامة بتهمة القتل العمد، فيما حدد موعد الاربعاء للنطق بالحكم.

وقبل ساعات قليلة من النطق بالحكم، أعلن مواطن سوري يقيم في تركيا استعداده للتبرع بـ 10ملايين جنيه لأسرة القتيلة مقابل العفو عن القاتل.

وقال المواطن السوري محمود قراح الذي يقيم في تركيا في فيديو بثه على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه مستعد للتبرع بـ10 ملايين جنيه مصري لأسرة نيرة مقابل العفو عن الشاب القاتل محمد عادل، من منطلق أن الفتاة توفيت وأن الشاب طيب وفقير وأخطأ ولن تستفيد الأسرة شيئا من إعدامه.

وقال إن الصلح سيد الأحكام وهناك الكثير ممن ارتكبوا جرائم قتل وبعد ذلك عفا عنهم أهل القتلى والعفو أجره عظيم عند الله، مؤكدا أنه تألم لفقد نيرة وسيتألم لفقد محمد وهو إنسان مجتهد في الحياه وفقير.

وأضاف أن مبلغ التبرع والفدية جاهز لو وافقت أسرة نيرة على قبوله وأنه ينتظر تواصلهم.

ورغم مرور أسبوعين على الفاجعة، إلا أن تداعيات الجريمة البشعة التي هزت مصر مستمرة حيث أعلن فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك توليه الدفاع عن الشاب القاتل محمد عادل.

وقال في تصريحات لـ”العربية.نت” أنه لا يمانع عن الدفاع عن قاتل نيرة، موضحاً أنه ينتظر حكم المحكمة المقرر صدوره اليوم الأربعاء، ليتخذ قراره على هذا الأساس وقد يقوم بكتابة مذكرة النقض.

ومن جانبه، كشف طارق العوضي المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي أن فريد الديب وافق على الدفاع عن قاتل نيرة بناء على طلب من متعاطفين مع المتهم في مصر واليونان والذين تكفلوا بسداد الأتعاب.

في حين أكد المحامي أحمد مهران صاحب مبادرة جمع تبرعات لسداد المبلغ والعفو عن محمد عادل، في تصريح لـ”العربية.نت”، أنه سيتم نقض حكم الإعدام المقرر صدوره اليوم، مشيرا إلى مفاجآت كثيرة في القضية سيعلن عنها قريبا بعد ذلك.

وقبل أيام فوجئت أسرة نيرة بمجهولين يرسلون رسائل على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل يعرضون فيها عليهم ملايين الجنيهات كدية مقابل العفو عن القاتل.

و أعلنت الأسرة في تصريحات سابقة لـ”العربية.نت” رفضها لتلك العروض، مؤكدة أن ملايين الجنيهات لا تساوي ثمن قطرة دم واحدة من دم ابنتهم.