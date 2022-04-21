عروس هندية تصفع عريسها في حفل الزفاف.. "فيديو"

في واقعة غريبة من نوعها تداول مقطع فيديو لعروس هندية قامت بصفع عريسها أمام المعازيم أثار حالة من الجدل بين المواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعي و تسائلوا عن السبب الذي دفع العروس للقيام بذلك الفعل.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” فإن مقطع فيديو في الهند اثار الجدل بين المواطنين وطرح الأسئلة عن السبب الذي دفع العروس لصفع العريس أمام الحاضرين بدون أي أسباب.

ظهر العريس في الفيديو وهو يقوم بوضع إكليلا من الزهور على عنق العروس إلا أن العروس فاجأت العريس والحاضرين جميعا وقامت بصفعه لمرتين متتاليتين.

قامت العروس بضرب العريس وسط ذهول من الحاضرين جميعا لما قامت به ومن ثم غادرت حفل الزفاف سريعا، وانتاب الجميع حالة من الصدمة بسبب تصرف العروس و ضربها للعريس أثناء حفل الزفاف.

والجدير بالذكر أن رواد التواصل الاجتماعي في الهند قاموا بتداول مقطع الفيديو بشكل واسع في الهند والتعليق عليه بوصف العروس بالجنون بسبب تصرفها.