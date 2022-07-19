عزيزتي أنا: كوني ممتنة لنفسك.. رغدة توجه رسالة دعم لنفسها

وجهت الفنانة السورية رغدة رسالة دعم لنفسها من خلال صورة قديمة لها نشرتها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك علقت عليها قائلة: “عزيزتي أنا: كوني ممتنة لنفسك اليوم شاكرة لها بعد الله أنها كانت ثابتة في أوج النوائب”.

وتابعت: “كوني قوية لم تحن رأسها إلا لله وتحت المطر، ضعيفة أمام الله وحده، وزوايا غرفتها التي تحمل ذرات الملح الصخري، وأمام كائنات خلقها الله لاحول ولا قوة لها”.

متابعة: “أحبيها كحب الأرض العطشى للماء، والنبات للضوء والأجنحة للفضاء، واشتهي لها ما يشتهيه الوطن لأبنائه، والأم لوليدها، والفقير الصادق لوجبة مشبعة من الصبر، اغفري لها وسامحيها على نزقها وغضبها أحيانًا، فهما رد فعل على أفعال مَن حولها ليس إلا، هدهديها ليلاً بعد صخب نهار عصيب، ودندني لها بصوت عذب خافت حنون كضوء الغروب بعد ضجيج يوم هز أوصال روحها”.

واختتمت حديثها مع نفسها قائلة: “عانقيها حتى الثمالة كعناق المحبين بعد غياب، وإياك ولومها فيما تبقى من رحلة الحياة، فقد كانت الحقائب ممتلئة فوق أكتافها والقطار مزدحمًا بزفير الأفواه، وشهيقها مخنوق، ورئتاها حبتان من صدف مكسور، وكل سنة وأنت بخير”.

وكانت رغدة قد اعترضت على طريقة ذبح الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى المبارك، والعنف الذي يتعامل به البعض مع الحيوانات، حيث كتبت: “كل أطباء البيطرة أكدوا على أن البهيمة أيًا كان نوعها إن ذُبحت وهي خائفة ومتوترة ومجهدة، والقسوة عليها ناهيك عن الحرارة، يترتب على ذبحها تضرر الأنسجة بما يجعل نوعية لحمها وجودته وقيمته الغذائية قليلة وجافة وانخفاض فترة صلاحيتها، وتأثر انخفاض عملية نزف الدم، رحمنا الله وأيقظ قلوب وضمائر الذابحين”.