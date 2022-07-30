بالفيديو.. عسل الهلوسة قد يقتلك إن تناولت منه أكثر من ملعقتين!!

يتوافد العمال من عدة قبائل مجاورة وتحديدًا الوافدين من قبيلة الغورنغ لجني العسل الأغلى في العالم

من جمهورية نيبال الديمقراطية الواقعة بين الهند والصين على سلسلة جبال الهملايا ، والتي يبلغ تعدادها السكاني أكثر من ثلاثين مليون نسمة ،تتواجد خلايا نحل عملاقة تنتج أغلى وأخطر عسل في العالم .

يضطر صيادو العسل إلى تسلق المنحدرات العالية ، عبر سلم يتكون من الحبال الرفيعة يصعدون من خلاله لقمم إفريست بجانب الخطر الأصعب الذي يتعرضون إليه عند مواجهة أسراب النحل الغاضب أثناء حصولهم على العسل الثمين .

يستخرج عسل الهلوسة البري من رحيق أزهار نبات الرودودندرون السامة، وتناول هذا العسل يسبب تشنجات مؤلمة للذين يتناولونه بكميات كبيرة.

سوف تبدأ بتناول هذا العسل بكميات قليلة بعد مرور حوالي خمس عشر دقيقة يبدأ الشعور بأعراض هلوسة كما لو أنك تتناول مواد مخدرة تمامًا ، حيث تشعر بالانتشاء وبرودة الأطراف وكلما زادت الجرعة زادت الأعراض ، والجرعة الموصى بها هي ملعقتين فقط ولا يجوز أخذ المزيد وإلا حتمًا قد تكون في تعداد الموتى!