عشية النزال التاريخي.. كورونا بالقرب من بطل العالم “حبيب”

أعلن علي عبد العزيز مدير أعمال الروسي حبيب نورمحمدوف بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه يتواجد حاليا في المستشفى.

وكتب عبد العزيز أمس الجمعة عبر حسابه في موقع “إنستغرام”: “تم تشخيص إصابتي بـ “كوفيد-19″ هذا الأسبوع، وأنا أتعالج في المستشفى”.

كما دعا عبد العزيز كل من خالطه مؤخرا لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وسيكون عشاق الفنون القتالية المختلطة على موعد اليوم السبت مع المواجهة المرتقبة بين الروسي حبيب ونظيره الأمريكي جاستن غايتجي في ختام فعاليات بطولة “يو إف سي 254″، ضمن الحدث الرئيسي لمنافسات “جزيرة القتال”، إحدى الفعاليات التي تقام تحت مظلة اتحاد UFC وتستضيفها العاصمة الإماراتية “أبوظبي”.

يذكر أن الاتحاد الدولي للفنون القتالية، قرر بأن يكون اللقاء المرتقب بين البطل الروسي حبيب نور محمدوف ومنافسه الأمريكي جاستن جايتجي ضمن دورة “UFC 254” للفنون القتالية المختلطة، بدون جمهور.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد “لضمان سلامة الحدث خلال وباء فيروس كورونا، سيقام النزال بدون حضور الجمهور، حيث يمكن مشاهدة النزال فقط على شاشات التلفزيون أو على الإنترنت حصرا”.

وسيقام النزال اليوم السبت في جزيرة القتال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويدافع حبيب الذي لم يعرف الهزيمة أبدا خلال مسيرته الرياضية، وفاز بجميع النزالات الـ28 التي خاضها، عن لقبه العالمي، وتعد مشاركته في البطولة، العودة الأولى لحلبة النزال بعد فوزه في أبوظبي عام 2019 على داستن بيوريه.

يذكر أن الأمريكي غايتجي البالغ 31 عاما في رصيده 22 فوزا خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين.