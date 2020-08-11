عشية اليوم العالمي للفيل..سنغافورة تتلف 9 أطنان من العاج

بدأت سنغافورة يوم الثلاثاء 11 آب 2020، عشية اليوم العالمي للفيل، بإتلاف تسعة أطنان من العاج، في أكبر عملية من نوعها منذ أعوام عدة في العالم.

وأوضحت هيئة المحميات الطبيعية الوطنية في سنغافورة أن إتلاف هذا المخزون الذي يضم أنياب 300 فيل إفريقي، تهدف إلى تجنّب عودة هذا العاج إلى السوق، وإلى الحؤول دون تزويد السوق السوداء بالعاج.

وأوضح ناطق باسم الهيئة أن كسارة صناعية للصخور ستتولى إتلاف هذه الكمية من العاج التي صودرت بين العامين 2014 و2019. وستحتاج الكسارة إلى ما بين 3 و5 أيام لإنجازها، على أن تحرق البقايا بعد ذلك.

وشددت الهيئة على أن “عملية الإتلاف هذه، وهي الأكبر في العالم خلال السنوات الأخيرة، تعبر عن تصميم سنغافورة القوي على مكافحة الإتجار غير المشروع بالفصائل الحيوانية البرية”.

وصودرت الكمية الأكبر من هذا المخزون ومقدارها 8,8 أطنان في العام 2019، وتبلغ قيمتها 16,6 مليون دولار.

وباستثناء بعض الحالات القليلة، منعت التجارة الدولية للعاج منذ العام 1989 بعد تراجع عدد الفيلة في إفريقيا من بضعة ملايين في منتصف القرن العشرين إلى 600 ألف فحسب في نهاية الثمانينات.

وقد تم طحن اكثر من 2700 ناب فيل افريقي تقدر قيمتها بحوالى 9,5 ملايين دولار قبل حرقها. وفي ايار 2015 ضبطت الجمارك حوالى الفي ناب فيل في اكياس شاي مصدرها كينيا على ما اوضحت السلطات.

وقال المسؤول الوزاري ديزموند لي في بيان ان “تلف العاج بطريقة علنية يوجه رسالة قوية مفادها ان سنغافورة تدين الاتجار غير القانوني بالانواع البرية. ومن خلال اتلاف العاج نضمن انه لن يطرح مجددا في السوق”.

وتحظر تجارة العاج العالمية منذ العام 1989 الا في حالات استثنائية قليلة، للجم التراجع الكبير في عدد الفيلة الافريقية. وكان عدد هذه الفيلة عدة ملايين في منتصف القرن العشرين غير انه تراجع الى 600 الف تقريبا نهاية الثمانينات.

الا ان الصيد غير القانوني للفيلة والاتجار بالعاج استمرا تلبية لطلب يأتي خصوصا من آسيا ولا سيما الصين، حيث يسجل اقبال على العاج لاغراض طبية وللزينة.