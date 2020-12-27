استمع لاذاعتنا

عشية عيد الميلاد.. أمريكي يفوز بأكثر من 15 مليون دولار

منذ ساعتين
لعبة Slots

لعبة Slots

A A A
طباعة المقال

قبل أيام قليلة من انتهاء عام 2020 الذي يعتبره الكثيرين عام للنسيان بسبب ما شهده من مواقف حزينة تسبب بها تفشي فيروس كورونا ، إلا أن هذا العام سيكون مميزا لرجل أمريكي فاز بـ15 مليون دولار .

فاز رجل يدعى كيفن بالجائزة الكبرى، عشية عيد الميلاد في لاس فيغاس، بعد أن حالفه الحظ بلعبة “Slots” ، وحصد فيها أكثر من 15 مليون دولار.

وكان هذا أكبر فوز بماكينات القمار في ولاية نيفادا منذ 8 سنوات، وفقا لفندق وكازينو “سنكوست”.

وقام الفندق والكازينو بنشر تغريدة مع صورة للفائز مخبأ بشيك ضخم.

وقالت إدارة سنكوست “تهانينا لكيفن على فوزه بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 15,491,103 دولار”.

وبحسب ما ورد فاز الرجل بالجائزة بعد أن وضع 40 دولارا فقط في الماكينة، وفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وقال متحدث باسم بويد غيمنغ التي تمتلك الكازينو “لقد كانت بالتأكيد ليلة عيد ميلاد لا تنسى، ونحن متحمسون ويشرفنا أننا تمكنا من لعب دور في هذه الجائزة الكبرى التاريخية في سنكوست”.

وقال الكازينو إن الفائز يقسم وقته بين ألاسكا ولاس فيغاس، وإنه سوف يستثمر الأموال في عمله.

    المزيد من منوعات

    شوكولاتة
    بالفيديو: علبة شوكولاتة عمرها 120 سنة مخبأة بين أوراق شاعر شهير
    العجوز إيديث كويزالا تتلقى اللقاح
    كورونا
    عجوز عمرها 101 سنة.. أول الحاصلين على لقاح كورونا في ألمانيا
    الكمامة من أهم عوامل الوقاية من كورونا
    كورونا
    لهذا السبب.. “الكمامة” تجعل التعرف على الأشخاص صعب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ليلى عبد اللطيف
    توقعات صادمة ومفاجئة لـ ليلى عبد اللطيف في “سؤال محرج”
    عقب انفجار مرفأ بيروت
    أسرار انفجار بيروت … من بحث عن الحقيقة تم قتله
    مقتل شخص نتيجة حادث سير على اوتوستراد جبيل
    فيديو مروع لمقتل شخص نتيجة حادث سير على اوتوستراد جبيل