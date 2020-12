عشية عيد الميلاد.. أمريكي يفوز بأكثر من 15 مليون دولار

قبل أيام قليلة من انتهاء عام 2020 الذي يعتبره الكثيرين عام للنسيان بسبب ما شهده من مواقف حزينة تسبب بها تفشي فيروس كورونا ، إلا أن هذا العام سيكون مميزا لرجل أمريكي فاز بـ15 مليون دولار .

فاز رجل يدعى كيفن بالجائزة الكبرى، عشية عيد الميلاد في لاس فيغاس، بعد أن حالفه الحظ بلعبة “Slots” ، وحصد فيها أكثر من 15 مليون دولار.

وكان هذا أكبر فوز بماكينات القمار في ولاية نيفادا منذ 8 سنوات، وفقا لفندق وكازينو “سنكوست”.

وقام الفندق والكازينو بنشر تغريدة مع صورة للفائز مخبأ بشيك ضخم.

وقالت إدارة سنكوست “تهانينا لكيفن على فوزه بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 15,491,103 دولار”.

وبحسب ما ورد فاز الرجل بالجائزة بعد أن وضع 40 دولارا فقط في الماكينة، وفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وقال متحدث باسم بويد غيمنغ التي تمتلك الكازينو “لقد كانت بالتأكيد ليلة عيد ميلاد لا تنسى، ونحن متحمسون ويشرفنا أننا تمكنا من لعب دور في هذه الجائزة الكبرى التاريخية في سنكوست”.

وقال الكازينو إن الفائز يقسم وقته بين ألاسكا ولاس فيغاس، وإنه سوف يستثمر الأموال في عمله.

🚨 MEGABUCKS JACKPOT ALERT! 🚨

Congratulations to Kevin for hitting the $15,491,103 Megabucks Progressive Jackpot at @suncoastcasino!#SuncoastCasino #BConnectedWinners #Megabucks #Jackpot #MegabucksJackpot #LasVegasJackpots pic.twitter.com/88t1Ty3S3A

— Suncoast Casino (@suncoastcasino) December 25, 2020