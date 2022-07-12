عقدٌ غريب بين أمّ وابنتها يثير جدالًا على مواقع التواصل (فيديو)

تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مختلف الأنماط منها ترفيهية، ومنها كوميدية، ومنها عرض لمهارات وهوايات المستخدمين وغيرها. كما أنّ هناك فيديوهات تستقطب اهتمام المتابعين لغرابتها.

في هذا السياق، أثارت أم في أميركا جدلاً على مواقع التواصل بعدما نشرت فيديو وهي تدفع ابنتها للتوقيع على عقد إيجار بـ100 دولار شهرياً مقابل بقائها في غرفتها بعدما تجاوزت 18 عاماً، وفق ما قالت صحيفة the independent” البريطانية، السبت 9 تموز 2022.

في المقطع، الذي صُوّر على أغنية “It’s the Hard-Knock Life”، يمكن رؤية ابنة المرأة وهي تنظر في المستند قبل التوقيع تحت اسمها.

وكتبت الأم في تعليق نصي على الفيديو: “عندما تقرر ابنك البالغ من العمر 18 عاماً البقاء في المنزل” ، قبل وصف الموقف بأنه “لحظة تعليمية” وطريقتها في “إعداد ابنتها للنجاح”.

وفقاً لعقد الإيجار لمدة عام واحد ، يتعين على الابنة أن تدفع لـ “المالك” 100 دولار كإيجار شهري طوال مدة الاتفاقية. تقول الوثيقة إن الدفع مطلوب في الأول من كل شهر و”يعتبر متأخراً بحلول اليوم العاشر”.

وتسبب الفيديو الذي شوهد أكثر من 1.6 مليون مرة، منذ ذلك الحين بجدل بين المتابعين، حيث انتقد كثيرون هذا الأسلوب بينما شجعه آخرون.

في السياق، علّق أحد الأشخاص قائلاً: “أنا سعيد لأن والديّ يحبونني” ، بينما قال آخر: “إنك تقوم بإعدادها لعدم التحدث إليك مرة أخرى أبداً”.

وكتب شخص آخر: “أنا سعيد جداً لأن والدي يوفران لي مكاناً آمناً دون قيد أو شرط، وأنا أعلم دائماً أن لدي مكاناً في المنزل بغض النظر عن الأمور المالية”.

شارك آخرون تجارب مماثلة مع آبائهم والتي انتهت بشكل سيئ، حيث كتب أحدهم: “والداي فعلا هذا ولم نعد نتحدث!”.

مع ذلك، وفقاً لبعض المشاهدين، إذا كانت والدة الفتاة ستوفر المال الذي دفعته ابنتها كإيجار لمنحها لها عندما تكبر، فإنه قد يكون هذا التكتيك من التربية أكثر قابلية للفهم.

هناك أيضاً من دافعوا عن عقد الإيجار مع الأخذ في الاعتبار التكلفة، وهي أقل بكثير مما تدفعه الفتاة للعيش بمفردها.