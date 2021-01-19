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عقوبة على ليونيل ميسي من الاتحاد الإسباني ... إليكم التفاصيل

19 - يناير - 2021
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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أصدرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقوبة الإيقاف لمباراتين في حق ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وسيغيب ميسي عن المواجهتين المقبلتين لبرشلونة أمام كورنيا في كأس الملك و إلتشي في الدوري.
وبذلك ستكون عودة ليونيل أمام فريق أتلتيك بيلباو في الكامب نو يوم 31 يناير.

وتعرض قائد برشلونة للطرد، خلال مباراة فريقه أمام أتليتك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد ضربه لمدافع الخصم دون كرة.

الطرد وقع في الدقيقة 119، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم بيلباو 2/3، وقام ميسي بعمل تمريرة بينية إلى هجوم البارسا، وحاول مدافع بيلباو إيقافه، ما دعا النجم الأرجنتيني لضبه دون كرة.

وبعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو تم طرد ميسي وإشهار الكارت الأحمر في وجهه.
وتوج أتلتيك بيلباو بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتغلبه على برشلونة بنتيجة 3-2 بعد التمديد في النهائي الذي جمعهما الأحد الماضي.

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