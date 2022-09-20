علاقة عاطفية اثناء وداع الملكة.. اليكم قصة جاك وروزي

وقع شاب وفتاة بريطانيان بالحب أثناء اصطفافهما في طابور وداع الملكة إليزابيث الراحلة، حيث تبادلها الأحاديث وأمضيا وقتاً مميزاً معاً قبل رؤية نعش الملكة.

وحسبما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية كان جاك وزوي قد انضما لطابور وداع الملكة في الساعة العاشرة والنصف، وصادف اصطفافهما خلف بعضهما البعض، مما أتاح لهما الفرصة في تجاذب أطراف الحديث والتعارف عن قرب.

ووصفت زوي اللقاء بأنه مصادفة أتاحت لها الفرصة للتعرف على شخص مثل جاك، والذي قالت إنه شاب بمواصفات استثنائية جعلتها تقع في حبه على الفور، وبعد اللقاء أجرت المذيعة ميني سيتنفسون من القناة الرابعة، مقابلة مع جاك ووزي، ونشرت المقطع على حسابها الخاص على تويتر.

وكشف جاك وزوي بأنهما استمتعا باللحظات التي أمضياها مع بعضهما البعض، وتناولا رقائق البطاطس وأجريا الكثير من المحادثات، وأنهما يخططان للقاء مرة أخرى لمشاهدة جنازة الملكة معاً.

وقالت زوي، إن مشاعرها ستكون مختلطة أثناء الجنازة، إذ أنها ستشعر بالحزن لوداع ملكة بريطانيا، وبالسعادة لوجودها إلى جانب جاك في هذه المناسبة.

وعلق الكثيرون على مقطع الفيديو الذي نشرته المذيعة على تويتر، حيث قال البعض بأن ما حدث كان صدفة رائعة رغم المناسبة الحزينة، في حين وصف آخرون اللحظات التي مر بها الشابان بأنها لحظات استثنائية.