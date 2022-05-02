علماء يحاولون حل لغز “الدمى المرعبة” المنتشره على شاطئ تكساس

كشف علماء يقومون عادة بزيارة شاطئ تكساس الأمريكي للبحث عن السلاحف والثدييات البحرية، وأنهم عثروا على دمى شكلها مرعب وصل عددها لأكثر من 30 دمية في المكان.

وأوضح العلماء أنهم خلال قيامهم بأبحاث في شاطئ تكساس الأمريكي شعروا بحالة من الرعب والفزع، خاصة بعد العثور على عشرات الدمى التي تستمر بالظهور على الشاطئ دون معرفة مصدرها، وهو ما جعل الأمر مريباً ومخيفاً أكثر.

وقال جيس تونيل، من معهد العلوم البحرية بجامعة تكساس، إنهم يزورون الشاطئ مرتين في الأسبوع، ويقوم الفريق بتمشيط 40 ميلا من الخط الساحلي، وفي كل مرة يعثرون على الدمى.

وأوضح تونيل، وهو مدير محمية “Mission-Aransas”، أن صفحتهم على “فيسبوك” أصبحت تشهد دخولاً كبيراً من المستخدمين وانتشاراً واسعاً منذ بدء عملية تحميل صور الدمى عليها.

ومن المثير للدهشة أن أول رأس دمية تم العثور عليها في يناير 2021، اشتراه أحد المتابعين مقابل 27 جنيها إسترلينيا.

واللافت بالأمر أن خبر الدمى إنتشر كالنار في الهشيم في مواقع اخبارية عالمية, مع العلم بأن الحادثة ليس جديدة من نوعها بحسب ما تذكره بعض المواقع الغربية التي تطرقت لهذا الأمر بتفاصيل اكثر وصور مختلفة.