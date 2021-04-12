علماء يحذرون من تحدي خطير على TikTok

حذر الخبراء من تحدي خطير متداول على TikTok يقضي بقلي المياه في الزيت المغلي ، والذي يقولون أنه قد يؤدي إلى انفجارات خطيرة.

يتضمن هذا التحدي الذي لا فائدة منه، الجمع بين الماء وألجينات الكالسيوم لتشكيل كرة من الماء ، قبل طلاءها بالدقيق والبيض وفتات الخبز وإسقاطها في مقلاة.

ولكن إذا انقسم غشاء ألجينات الكالسيوم وتسرب الماء إلى الزيت الساخن ، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج متفجرة يمكن أن تسبب إصابات مروعة.

تظهر لقطات نشرها مستخدم باسم [email protected] المراحل المختلفة لإعداد الماء المقلي، الذي ليس له أي طعم أو قيمة غذائية تذكر.

وصف الدكتور كريستوفر كريمر ،من الجمعية الكيميائية الأمريكية ، هذا التحدي بأنه “يمكن تصنيفه في مكان ما بين الجنون والانتحار”.

وقال ل MailOnline: ‘خلاصة القول، لا تحاولوا القيام بذلك بالله عليكم!

“إنّ الطريقة التي يعمل بها القلي، هي أن” الكتلة ” مغمورة في زيت ساخن، عادة على درجة حوالي 400 درجة فهرنهايت أو حتى أكثر.

“تقلى عناصر الخبز المكشوفة بسرعة وتتحول إلى نسيج مقرمش ، بينما تشق الحرارة طريقها إلى الداخل إلى مركز أكثر برودة ، مما يرفع درجة حرارة الداخل ببطء أكبر.”

وأوضح أن المشكلة هي أن الزيت الساخن في مقلاة عميقة هو بالفعل أكثر سخونة بكثير من نقطة غليان الماء.

وقال الدكتور كريمر: “يغلي الماء (يتحول إلى غاز نسميه البخار) عند 212 درجة فهرنهايت [100 درجة مئوية].

وعندما يحدث ذلك ، فإنه سيتوسع في الحجم بنحو 1500 مرة.

“سيحدث ذلك في لحظات معدودة ، وفيما يقوم الجزء الأول من الغليان بكسر الكتلة ، سيؤدي التعرض الى الزيت الساخن الناتج عن ما تبقى من الكتلة إلى تحوله إلى بخار على الفور.

لذلك ، فإنّ هذه العملية تعتبر في الأساس انفجاراً في وعاء من الزيت الساخن، وليكن الله بعونك عندما يبدأ هذا الزيت بالهبوط على شعلة الغاز أو الموقد الكهربائي الساخن.

لهذا السبب يجب تجنب وضع الأطعمة المجمدة ذات المحتوى العالي من الماء في الزيت الساخن، ولهذا السبب تستخدم أيضاً طفايات الحريق الكيميائية الخاصة للحرائق التي تنطوي على زيوت الطهي والدهون.

تعود فكرة قلي المياه بالزيت إلى الشيف الأمريكي جوناثان ماركوس، الذي أظهر الطريقة في مقطع فيديو في عام 2016.

استخدم ماركوس ألجينات الكالسيوم لوصفته الأصلية، وهي مادة هلامية غير قابلة للذوبان، وكذلك الدقيق والبيض وفتات خبز البانكو وزيت الفول السوداني المسخن على درجة حرارة 375 فهرنهايت. لكن الفكرة لم يكن المقصود منها تكرارها.

تم إعداد عشرات من كرات الماء المقلي من قبل ماركوس وتمّ توزيعها خلال ” هاكاثون الأفكار الرهيبة والغبية التي لا يحتاج إليها أحد، وهو حدث أقيم في مايو 2016 في سان فرانسيسكو.

وكتب على قناته على YouTube: “إذا تسرب الماء أثناء قلي الكرة بالزيت الساخن ، فقد ينفجركل شيء وينبعث الزيت المحروق في كل مكان”.

‘لا تحاول القيام بذلك دون احتياطات السلامة المناسبة. لا تأكلها حتى تبرد أو قد تحترق. كما أنّ مذاقها ليس بالجيد.”

نشر جيمس أورجيل ، وهو مهندس كيميائي و يدير قناة The Action Labs على يوتيوب ، مقطع فيديو في ديسمبر الماضي يظهر طريقة التحضير الخاصة به.

وقال ل VICE، “كان هناك الكثير من قنوات الطهي التي تقوم بذلك ، ولكن لا يبدو أن أحداً يتحدث عن الكيمياء وراء هذه البوليمرات الصالحة للأكل ، والتي استخدمت ألجينات الصوديوم لصنعها”.

“كما أنّ مذاقها كان مقززاً حقاً. ليس لها أي نكهة إطلاقاً ، و طعمها مالح ولزج.”

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها تحديات غبية ويحتمل أن تكون قاتلة على التطبيق الشعبي ، الذي تملكه شركة Bytedance الصينية.

ففي الشهر الماضي، حذر الأطباء البيطريون من تحدّي انتشر يقضي بتغذية الصلصة الحارة للكلاب الأليفة لرؤية ردود أفعالهم.

وقالت جمعية The Blue Cross ، وهي واحدة من الجمعيات الخيرية الرائدة في مجال رعاية الحيوانات في المملكة المتحدة ، لـ MailOnline: شعرنا بالرعب من رؤية هذا التحدي.

إنّ الفلفل الحار في الصلصة الحارة يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس لدى الكلاب ، في حين أن المكونات الأخرى مثل البصل والثوم تعتبر سامة أيضاً لهم.

وفي فبراير ، حذر الأطباء الناس من عدم تكرار تحدّي تغطية الوجه والرقبة بالشمع الساخن قبل تقشيره عندما يجف.

وقالت الدكتورة إيما ويدجوورث ، وهي طبيبة جلدية استشارية ومتحدثة باسم مؤسسة الجلد البريطانية ، لـ MailOnline: “من الواضح أنه ليس من الجيد تغطية الوجه بالكامل بالشمع.

“خلاصة القول هي أن هذه ممارسة لا معنى لها ، ولديها احتمال أكبر للتسبب في ضرر أكثر مما تنفع ، ولن أنصح بذلك.”

وفي سبتمبر من العام الماضي ، كان على أطباء الأسنان حث الناس على عدم تبييض أسنانهم بمبيض غير مخفف كما هو موضح في مقاطع فيديو TikTok أخرى، مما قد يؤدي إلى تلف اللثة وفقدان الأسنان.