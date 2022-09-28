الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |
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على خطى برشلونة.. يوفنتوس يخطّط لـ"مذبحة" نجوم

منذ 6 دقائق
شعار يوفنتوس

شعار يوفنتوس

موقع kooora
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تحدّث تقرير صحفي إيطالي عن نية يوفنتوس التضحية بعدد من لاعبيه الحاليين، لتعويض الخسائر المالية التي يعاني منها النادي.

وتعرّض يوفنتوس لخسائر مالية، بلغت قيمتها 246 مليون دولار، خلال العام المالي المنتهي في 30 حزيران الماضي.

ووفق موقع “فوتبول إيطاليا”، فإن إدارة يوفنتوس تدرس السماح لأصحاب الرواتب العالية، مثل أنخيل دي ماريا وخوان كوادرادو وأدريان رابيوت وأليكس ساندرو، بالرحيل في الصيف المقبل.

وأشار التقرير الى أن نية يوفنتوس تهدف أيضا لتغيير إستراتيجية الصفقات والتعاقدات الجديدة، مع التركيز على جلب المواهب الشابة من خلال أكاديمية النادي للعب مع الفريق الأول، موضحًا أن الهدف من ذلك هو السماح بتخفيض الأجور، وهو ما بدأه يوفنتوس بالفعل من خلال سحب عرض تجديد عقد باولو ديبالا، والرحيل مجانا هذا الصيف.

في الوقت ذاته، جمّد النادي مفاوضاته مع كوادرادو، بعد طلبه 5 ملايين يورو كراتب في الموسم لتوقيع عقد جديد، في حين أن رابيوت وأليكس ساندرو في طريقهما للرحيل بشكل مجاني، عقب انتهاء هذا الموسم.

الأمر نفسه بالنسبة لدي ماريا، والذي وقّع عقدًا مدته موسما واحدًا براتب سنوي وصل إلى 7.5 مليون يورو.

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