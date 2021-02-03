على خطى عمر الشريف … محمد رمضان يثير الجدل بهذه الخطوة

أطلق الفنان المصري، محمد رمضان، عطره الخاص لينضم بذلك إلى قائمة الفنانين ممن أطلقوا عطورهم الخاصة، مثل عمر الشريف وعمرو دياب وأحلام.

وأعلن محمد رمضان عن استعداده لطرح مجموعة عطوره الخاصة، والتي تتكون من 4 أنواع من العطور تحمل اسم 4 من أغنياته الشهيرة وهي، “نمبر وان”، و”مافيا”، و”بوم بوم”، و”السلطان”.

إعلان محمد رمضان، جاء بعد يوم واحد فقط من إعلان الفنان عمرو دياب عن إطلاق عطره الخاص، والذي من المنتظر أن يتم إطلاقه رسمياً في حفل خاص في شاطىء «NAMMOS» في دبي في الـ22 من فبراير/ شباط الجاري، وانتهى دياب من تسجيل الإعلان الدعائي الخاص بالعطر علي أنغام أغنيته الجديدة “وأنا معاك” وهو من إخراج طارق العريان، وتم تصويره في دبي بمشاركة المذيعة وعارضة الأزياء إنجي كيوان.